La Colombie-Britannique poursuit les fabricants d'opioïdes

Emmanuel Martinez 29-08-2018 | 15h49

Le gouvernement de la Colombie-Britannique poursuivra des compagnies pharmaceutiques qui font des opioïdes, une première au Canada.

Une quarantaine de fabricants et de distributeurs sont visés par cette action collective déposée en Cour suprême de la Colombie-Britannique, a précisé le Procureur général de la province David Eby, mercredi.

Comme la lutte menée contre les compagnies de tabac, cette poursuite vise à récupérer les sommes engloutis pour faire face à ce problème de santé publique.

«C'est le temps pour les compagnies d'opioïdes d'assumer leurs responsabilités pour les coûts humains et financiers que leurs produits ont fait subir aux familles de Colombie-Britannique», a mentionné M. Eby par communiqué.

La province souligne que ces compagnies ont mis en place des pratiques de marketing qui ont eu des impacts «dévastateurs pour la vie de milliers de Britanno-Colombiens».

Environ 4000 Canadiens sont morts l'an dernier en raison des opioïdes au pays, une hausse de 34 % par rapport à l'année précédente selon le gouvernement fédéral. La Colombie-Britannique est de loin la province la plus touchée avec 1446 morts de surdoses l'an dernier.

Purdue visé

Le fabricant de l'OxyContin et de l'OxyNEO, Purdue, est notamment visé par cette poursuite.

Purdue a déjà fait l'objet d'une action collective au pays. La compagnie basée aux États-Unis a accepté de verser 20 millions $ pour indemniser les victimes et leurs familles. Toutefois, ce règlement accepté par les tribunaux au Québec, en Ontario et en Nouvelle-Écosse a été rejeté par un juge de Saskatchewan qui estime qu'il ne le trouve pas assez «juste, raisonnable et dans l'intérêt de l'action collective dans son ensemble», selon le «Globe and Mail».

En juin, la pharmaceutique s'était défendu de respecter les règles en place. Elle avait fait ces commentaires à la suite de l'annonce du gouvernement fédéral qui compte s'attaquer aux pratiques commerciales des compagnies pharmaceutiques pour contrer ce fléau.

Ottawa veut essentiellement mettre fin à toute la commercialisation et la publicité des médicaments à base d'opioïdes par l'industrie pharmaceutique auprès des professionnels de la santé. Si Santé Canada reconnaît l'utilité des antidouleurs à base d'opioïdes, le ministère craint que la publicité influence les médecins à en prescrire de manière excessive, ce qui mène certains patients à la dépendance. Le gouvernement ciblera par exemple les publicités dans les revues médicales, la commandite d'événements scientifiques ou les représentations commerciales effectuées par l'industrie dans les cabinets de médecins.