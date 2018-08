Une femme perd la vie dans une explosion en Ontario

KITCHENER - Une femme a perdu la vie mercredi et un homme a été grièvement blessé après une explosion survenue dans une résidence, à Kitchener, en Ontario.

L'explosion se serait produite vers 8 h sur le croissant Sprucedale, selon le service d'incendie de Kitchener. Un homme a été transporté par avion à l'hôpital après l'explosion.

On scene of multiple house fires in Sprucedale Crescent and Blackwell Drive in Kitchener. Residents are asked to stay inside due to heavy smoke in the area. pic.twitter.com/dcU2KyYXZw