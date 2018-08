Fusillade à Fredericton à Fredericton: au moins 4 morts dont 2 policiers, un suspect arrêté

Agence QMI et JournaldeMontreal.com 10-08-2018 | 07h32

FREDERICTON, N.-B. | Une fusillade a fait au moins quatre victimes, dont deux policiers, vendredi, à Fredericton, au Nouveau-Brunswick. Un suspect a été arrêté, a annoncé la police sur Twitter.

Deux des quatre personnes tuées lors de la fusillade sont des policiers de Fredericton. Leur identité n'a pas été révélée.

«Aucun nom n'est révélé pour le moment. Prière de comprendre que c'est une période difficile pour leurs familles et nos collègues. Nous fournirons plus d'informations quand nous le pourrons», a indiqué la police dans un micromessage.

Sur Twitter, la police de Fredericton a indiqué vers 10h15 que l'évènement ne représentait plus une menace pour la population et qu'il n'est plus nécessaire de demeurer en confinement. Plus tôt, la police avait recommandé aux gens d'éviter le secteur de Brookside Drive, situé dans un quartier résidentiel.

De nombreux témoins ont assisté à la scène ou entendu des tirs. C'est le cas de Sawyer Adams, qui s'est confié au journal local «Daily Gleaner». «Je me suis réveillé vers 7 h 30 en entendant des coups de feu», a-t-il dit, en racontant avoir vu deux policiers tirer, dont l'un qui avait une arme de grande puissance.

Justin McLean, un autre témoin vivant à proximité du lieu de la fusillade, a indiqué pour sa part avoir vu deux policiers décédés et avoir entendu de 20 à 30 coups de feu.

Des coups de feu auraient été entendus. Un résident du quartier interviewé par CBC, Robert DiDiodato a raconté avoir entendu des bruits de «pétards» vers 7h du matin. «Vu le rythme, ça aurait pu être un coup de feu. Ça faisait "pop, pop, pop"», a-t-il déclaré.

Les circonstances entourant la fusillade ne sont pas connues à l'heure actuelle.

Sur Twitter, le premier ministre du Nouveau-Brunswick a offert ses condoléances et ses prières aux victimes de la fusillade et à leur famille.

«Nous sommes tous bouleversés et attristés de prendre connaissance, ce matin, de l'incident tragique qui se déroule à Fredericton», a-t-il écrit vendredi matin.

Le premier ministre du Canada Justin Trudeau a lui aussi réagi à la fusillade, se disant «de tout coeur avec ceux qui sont touchés par la fusillade survenue ce matin».

- Avec l'AFP