Comment bien choisir le sac à dos de son enfant

Agence QMI 07-08-2018 | 07h15

En vue de la rentrée scolaire, l'Association des chiropracticiens du Québec livre quelques conseils pour bien choisir le sac à dos des enfants qui (re)prendront bientôt le chemin de l'école.

Un sac à dos dont la taille est inappropriée, qui est trop chargé ou encore qui est mal ajusté peut affecter la santé neuro-vertébrale des enfants et occasionner des douleurs chroniques comme des déviations vertébrales et des scolioses: «Un sac à dos porté sur une seule épaule peut entraîner une déviation de la posture. Si le sac est trop pesant, le corps aura tendance à pencher vers l'avant pour compenser, entraînant des tensions aux épaules et au cou», a indiqué Dre Marie-Hélène Boivin, chiropraticienne et présidente de l'Association des chiropraticiens du Québec.

Voici quelques critères sur lesquels se baser pour bien choisir un sac à dos

-Le sac est composé de matériel résistant, mais léger

-Les bretelles ont idéalement 2 pouces de large, elles sont rembourrées et ajustables

-Des ceintures sont prévues à la hauteur de la taille et du torse

-Le derrière du sac est rembourré pour un meilleur confort

-Plusieurs pochettes et compartiments facilitent la répartition du poids du sac

-Le dessus du sac ne doit pas dépasser le haut des épaules de l'enfant

-Le fond du sac ne doit pas être plus bas que les hanches (non appuyé sur les fesses)

Au contraire, voici les signes d'un mauvais sac à dos:

-L'enfant se penche vers l'avant pour balancer le poids du sac à dos

-L'enfant lève une épaule afin d'éviter que la bretelle ne glisse

-Le sac à dos lui bat sur le postérieur quand il marche

-L'enfant doit placer une main sous son sac à dos pour soulager la pression sur ses épaules

-La peau de l'enfant porte les marques des bretelles quand il les enlève

-L'enfant se plaint de douleurs au dos, au cou ou aux épaules.

Pour choisir le bon sac à dos, il est essentiel que l'enfant soit présent au moment de l'achat, puisque sa taille déterminera le choix d'un sac.