Frais d'hébergement des migrants: les 36 M$ d'Ottawa se fait attendre

Yves Poirier 06-08-2018 | 16h51

Le 1er juin dernier, Ottawa avait promis de verser 36 millions $ au Québec, qui assume les frais en matière d'hébergement des migrants en situation irrégulière.

Or, plus de deux mois après cette annonce, le gouvernement du Québec n'a toujours rien reçu, a appris TVA Nouvelles, tandis que les migrants continuent d'affluer vers la métropole en provenance des États-Unis.

Pour l'instant, le gouvernement Couillard refuse de faire des commentaires en lien avec le remboursement qui se fait attendre : un porte-parole non identifié a expliqué que la balle est dans le camp d'Ottawa.

Près de 110 migrants ont franchi la frontière par le chemin Roxham, à Saint-Bernard-de-Lacolle, le weekend dernier, selon nos informations.

Les statistiques de juillet concernant les interceptions à la frontière seront rendues publiques sous peu, mais on sait déjà que leur nombre est en baisse depuis un an.

Il y a deux semaines, on avait constaté que de nouvelles unités d'habitation temporaire, de grands «abris de toiles tendues», avaient été installées sur le terrain près de l'Hôtel Saint-Bernard. On ignorait alors quel budget leur serait alloué par Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada.

TVA Nouvelles a appris que la valeur maximale du contrat visant la portion de l'infrastructure ainsi que les coûts variables possibles liés à l'exploitation du site s'élève à environ 15 millions $

Le ministère précise cependant que les coûts pourraient être inférieurs à cette somme, le tout sera évalué en fonction du volume de la clientèle.