Rafales et grêle: veille d'orages violents pour le sud-ouest du Québec

TVA Nouvelles 04-08-2018 | 12h32

Environnement Canada a émis une alerte d'orages violents samedi après-midi pour les secteurs de La Tuque, le parc national de la Mauricie et la réserve faunique des Laurentides. Des veilles sont également en vigueur dans différentes régions de la province.

Les orages pourraient produire des rafales très fortes, de la grêle et de la pluie. Cela pourrait causer des crues soudaines et une accumulation d'eau sur les routes.

Une veille d'orages violents est en vigueur pour les régions de Lanaudière, des Laurentides, de la Mauricie et du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Environnement Canada indique que les conditions météorologiques pourraient y être dangereuses. Une alerte était également en vigueur dans les secteurs de Saguenay, ainsi qu'à Vaudreuil, Huntingdon et Hemmingford, en Montérégie, plus tôt dans la journée.

Ces avertissements s'ajoutent à ceux de chaleur accablante émis plus tôt samedi pour le sud-ouest de la province.