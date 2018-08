Comment économiser lors de l'achat des effets scolaires?

TVA Nouvelles 01-08-2018 | 21h40

La rentrée approche et pour éviter de faire exploser la facture lors de l'achat des effets scolaires, TVA Nouvelles vous offre quelques conseils qui pourraient vous être bien utiles.

Selon Élise Thériault d'Option consommateurs, la clé est simple : il faut budgéter et planifier sur toute l'année.

«Si on n'est pas à la dernière minute, on va avoir mis de l'argent de côté chaque mois pour pouvoir payer les fournitures scolaires au moment où c'est le temps de les acheter», explique-t-elle.

Pour éviter de trop dépenser, Mme Thériault recommande notamment de regarder ce qui reste de l'année dernière en termes de matériel.

«Beaucoup d'items peuvent être réutilisables, comme les sacs d'école, les boîtes à lunch, les coffres à crayons, dit-elle. Ça peut durer plusieurs années. Il y a d'autres items qui peuvent rester, comme des crayons, des gommes à effacer, des ciseaux, des bâtons de colle qui peuvent être réutilisés aussi.»

Options consommateurs suggère également de ne pas remettre l'entièreté des effets scolaires à l'élève en début d'année, mais plutôt de les distribuer au fur et à mesure. Cela permettra d'éviter de tout racheter si l'enfant perd son sac à dos ou son étui à crayons en cours d'année.

«Il ne faut pas amener ses enfants faire le magasinage, avertit aussi Élise Thériault. Les enfants sont une source de demandes constante. Si on les amène, on peut leur fixer un budget et de leur limite qu'ils ne peuvent dépasser pour leurs achats. Cela leur donne une éducation au budget en même temps de les obliger de faire des choix.»

En ce qui a trait aux vêtements, Mme Thériault affirme qu'«on n'est pas obligé d'acheter tout d'un coup pour la rentrée» et qu'on peut plutôt attendre pour profiter des soldes.

Selon une étude de Groupe Altus, les Québécois dépensent en moyenne 100 $ par enfant en fournitures scolaires.

Jeunesse au Soleil à la rescousse

Pour venir en aide aux parents dans le besoin, Jeunesse au Soleil a d'ailleurs pris l'initiative de distribuer gratuitement des effets scolaire à des centaines de familles. Cette opération a commencé mercredi et se poursuivra jusqu'à vendredi.

Ces sacs, d'une valeur d'environ 80 $, contiennent notamment du matériel de base demandé par les écoles.