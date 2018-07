Le malheur s'abat sur une famille de Drummondville

Natacha Lavigne 30-07-2018 | 14h18

DRUMMONDVILLE - L'inimaginable s'est produit chez les Blanco, originaires de la Colombie, venus s'installer à Drummondville il y a quelques années.

Alors que certains membres de la famille se trouvaient en Amérique latine pour dire au revoir à l'arrière-grand-mère maternelle atteinte d'Alzheimer, ils ont été victimes d'un accident de la route.

L'autobus dans lequel ils se trouvaient le 5 juillet dernier a fait plusieurs tonneaux et s'est retrouvé dans le ravin. La grand-mère maternelle y a perdu la vie.

Comble de malheur, alors que le père German Blanco les attendait impatiemment dans leur logement de Drummondville, une erreur d'inattention lui a coûté très cher.

Samedi matin, tandis que l'homme de 44 ans venait de quitter pour le travail, son appartement a été complètement ravagé par les flammes.

Le Service des incendies de la Ville a confirmé qu'un chaudron d'huile oublié sur la cuisinière est à l'origine de l'incendie.

N'étant pas assurée, la famille Blanco a tout perdu.

Une aide s'organise

Touchés par la double tragédie qui afflige la famille Blanco, des citoyens se sont mobilisés pour lui venir en aide.

Une page de sociofinancement sur le site Go Fund Me a notamment été créée. Les organisateurs espèrent obtenir 10 000 $ afin que la famille puisse se procurer de la nourriture, des vêtements et quelques meubles.