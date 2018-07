L'Assemblée lance un appel au calme

Agence QMI 27-07-2018 | 15h46

WENDAKE | L'Assemblée des premières nations Québec-Labrador (APNQL) voit l'annulation du spectacle «Kanata» comme «l'occasion d'une réflexion profonde des Premières Nations sur la survie et la diffusion de leurs cultures et de leurs langues».

«Il faut rapidement réunir toutes ces forces et repartir le débat sur des bases positives et surtout, dans le calme», a déclaré le chef de l'APNQL, Ghislain Picard, par communiqué, vendredi.

M. Picard a tenu à rappeler que les nations elles-mêmes sont les «seules gardiennes de leurs cultures, de leurs langues et de leurs traditions». Il n'a cependant pas directement critiqué le contenu de la pièce.

«Ce n'est pas uniquement de notre passé dont il est question, mais aussi de notre présent qui demeure très souffrant pour beaucoup. La sensibilité est à fleur de peau», a également souligné M. Picard.

«Tous, et en particulier les femmes et hommes de théâtre impliqués, doivent le réaliser et surtout en tenir compte face aux réactions soulevées», a-t-il ajouté.

Ghislain Picard a également lancé un avertissement aux politiciens québécois qui ont pris position jusqu'à maintenant dans le présent débat.

«Je demande aussi aux politiciens québécois, qui veulent s'exprimer sur le sujet, de réfléchir d'abord sur les réalisations de leurs formations politiques respectives en matière de respect envers les Premières Nations et de rapprochement avec nous. Je n'en connais aucun qui a de leçons à donner», a-t-il précisé.