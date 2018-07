Coupable d'agression sexuelle sur une employée: jour de sentence pour Raymond Patry

Natacha Lavigne 25-07-2018 | 15h15

SHERBROOKE - Raymond Patry, un ancien tenancier de bar de Sherbrooke, pourrait connaître sa sentence mercredi. Il a été reconnu coupable d'agression sexuelle sur une employée, des gestes qui remontent à juin 2012.

Lors du processus de détermination de la peine, la victime a raconté son histoire par vidéoconférence. Elle a notamment raconté comment ces gestes ont eu d'importantes répercussions sur sa vie.

Le propriétaire du bar Le Magog - qui a fermé ses portes depuis - a eu une relation sexuelle complète avec l'une de ses employées sans qu'elle n'y consente. Les événements se sont produits dans un logement situé au-dessus du bar.

Par le biais d'une lettre qu'elle a lue à la cour, la jeune femme a exprimé vivre de durs moments depuis six ans et ressentir beaucoup de colère envers son violeur.

La Couronne, représentée par Me Joanny Saint-Pierre, demande de trois à quatre ans de prison, tandis que l'avocate de l'accusée réclame une sentence plus clémente. Me Julie Beauchemin aimerait que son client passe entre 12 à 18 mois derrière les barreaux.

La juge pourrait prendre la cause en délibéré ou encore rendre une sentence sur le banc.