Un écologiste forcé de démanteler sa mini-maison

Jasmin Dumas 24-07-2018 | 15h37

WATERVILLE - Un résident de Waterville, en Estrie, qui demeure dans une mini-maison écologique a dû se résoudre à démonter son logis puisque ce dernier n'est pas conforme aux règlements d'urbanisme.

Serge Beaudette habite sa mini-maison depuis deux ans. Il a adopté ce train de vie pour réduire son empreinte écologique sur la planète

Mis à part le propane pour chauffer la maison et pour cuisiner, l'habitation est totalement indépendante sur le plan énergétique. Un panneau solaire ainsi qu'un système de récupération de l'eau de pluie suffisent pour combler les besoins des deux occupants.

«Notre consommation quotidienne d'eau est de 15 litres par jour, alors qu'en moyenne, dans les foyers québécois, il s'en consomme 365. Moi, j'ai fait le choix de vivre de cette façon par souci écologique, mais je me rends compte que je ne manque de rien. Je suis entièrement heureux ici», a expliqué le propriétaire à TVA Nouvelles.

La municipalité de Waterville soutient que cette habitation contrevient aux règlements d'urbanisme et de zonage, ce qu'admet le propriétaire. «Nous pourrions trouver un terrain d'entente. Je suis prêt à me conformer aux exigences qu'on me formulera, mais il ne semble pas y avoir d'ouverture à la municipalité», a commenté M. Beaudette.

Faute d'entente, la maison sera démantelée et remisée le 8 août, le temps que Serge Beaudette trouve un autre endroit où la réinstaller.