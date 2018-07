Un manque de compétences à la tête de la SCHL, constate le vérificateur général

Agence QMI 20-07-2018 | 20h01

OTTAWA | Des membres du conseil d'administration de la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL), une société d'État qui gère pour 267 milliards $ d'actifs publics, n'avaient pas les compétences pour bien faire leur travail.

Dans un rapport publié vendredi, le vérificateur général (VG) du Canada note que seulement huit administrateurs sur 12 étaient en fonction en 2017.

En plus de cette «insuffisance» du nombre de membres sur le CA, plusieurs d'entre eux avaient des «compétences limitées» pour bien exercer leurs fonctions.

Par exemple, aucun comptable ne figurait sur le Comité de vérification, ce qui mettait en doute la capacité du comité à se pencher sur des états financiers.

D'autres membres du CA présentaient notamment des lacunes en matière d'aide au logement, une des responsabilités principales de la société d'État qui a été chargée de mettre en oeuvre la stratégie nationale à 40 milliards $ du gouvernement fédéral.

«Un conseil d'administration incomplet, qui a des lacunes en matière de compétences, peut compromettre la capacité du conseil de surveiller efficacement les activités de la Société», est-il écrit dans le rapport.

Les problèmes de nominations sont hors du contrôle à la SCHL, précise toutefois le vérificateur général, car c'est le ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, qui est responsable de choisir les administrateurs.

Il n'en demeure pas moins que le VG a constaté un «défaut grave dans la gouvernance» causé par les «faiblesses» dans le processus de nomination au CA.

Cela signifie que la SCHL «pourrait ne pas avoir l'assurance raisonnable que ses actifs sont protégés et contrôlés». Les risques sont d'autant plus importants que la société responsable de l'habitation au pays gérait, en 2017, des actifs de plus de 267 milliards $.

Recommandations

Le VG recommande à la SCHL de travailler étroitement avec le ministre pour lui fournir les meilleures listes de candidats en fonction des compétences recherchées.

L'examen a été conduit entre le 1er mars et le 29 décembre 2017. Le ministre Jean-Yves Duclos a comblé le 19 décembre 2017 les sièges vacants au conseil par une série de nominations.

Cela «permettra d'élargir et d'approfondir les connaissances au sein du Conseil», a répondu la SCHL.