Délit de fuite mortel à Trois-Rivières: de graves accusations pour le jeune chauffard

Agence QMI 20-07-2018 | 12h55

TROIS-RIVIÈRES - Un jeune homme de 21 ans a fait face à de graves accusations à la suite du délit de fuite qui a fait un mort, jeudi matin, à Trois-Rivières.

Amosi Niyonkuru, un résidant de Drummondville originaire de la Tanzanie, a été formellement accusé vendredi de trois chefs d'accusation, dont conduite dangereuse causant la mort de Jeannot Beaupré, un homme de 63 ans.

Il est également accusé de fuite policière causant la mort, chef pour lequel il risque la prison à vie, et d'avoir omis de s'arrêter sur les lieux d'un accident.

L'accusé, qui ne parle et comprend que le swahili, sera de retour devant le juge accompagné d'un interprète plus tard en journée, le temps qu'un professionnel soit trouvé et amené sur place.

Le suspect tentait de fuir les policiers quand le drame est survenu, en raison d'une plaque d'immatriculation expirée pour cause de frais impayés.

L'accident s'est produit lors d'une intervention du Service de la sécurité publique de Trois-Rivières sur le port de la ceinture. Au cours de l'opération, un policier aurait actionné le dispositif de détection de plaques sur l'autopatrouille, lequel aurait détecté un véhicule dont l'immatriculation était problématique.

Selon le Bureau des enquêtes indépendantes (BEI), le conducteur du véhicule se serait arrêté à un feu rouge, où il aurait été rejoint par un policier à pied. Au moment où l'agent aurait cogné à sa fenêtre, il aurait pris la fuite.