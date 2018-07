Harcèlement en milieu de travail: coupable de voies de fait, un ex-col bleu de Laval sera réintégré

Yves Poirier 19-07-2018 | 17h39

LAVAL - Un col bleu qui avait été congédié et reconnu coupable de voies de fait et d'intimidation à Laval devrait réintégrer son emploi après une décision d'un arbitre de griefs, a appris TVA Nouvelles.

Des témoignages livrés en 2016 par un col bleu et un ex-col bleu de Laval avaient levé le voile sur des cas de harcèlement en milieu de travail. Ils se disaient «assommés» par l'intimidation dont ils affirmaient avoir été victimes, notamment au service des travaux publics du boulevard Industriel.

La police de Laval a été saisie de l'affaire et le col bleu Christian Perreault a d'abord été congédié par la Ville et ensuite reconnu coupable de voies de fait et d'intimidation. Il avait écopé d'une suspension accompagnée d'une probation et de conditions à respecter, ainsi que de 50 heures de travaux communautaires par chef d'accusation. M. Perreault avait porté le verdict et la sentence en appel.

TVA Nouvelles a appris qu'un arbitre de griefs a rendu un jugement récemment où il ordonne la réintégration de Christian Perreault dans ses fonctions de col bleu. Le contenu de la décision et ses détails ne sont pas encore disponibles, mais la Ville le confirme.

C'est d'ailleurs au service des travaux publics, où M. Perreault travaillait avant son congédiement, qu'il sera probablement réintégré. Il s'agit d'une douche froide pour l'administration lavalloise qui avait mis fin à son emploi.

«Nous sommes en train de regarder toutes les options qui s'offrent à nous parce que la décision qui a été rendue par l'arbitre est pour nous décevante», a indiqué la porte-parole de la Ville de Laval, Sarah Bensadoun.

Le syndicat des cols bleus de la Ville de Laval ne souhaite pas commenter l'affaire pour l'instant. Il préfère attendre la fin du délai du processus de contestation de 30 jours de la décision de l'arbitre de griefs.