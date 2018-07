Un plan d'urgence réclamé contre les plantes «zombies»

Agence QMI 16-07-2018 | 15h26

L'Union des municipalités du Québec (UMQ) somme le gouvernement Couillard de mettre sur pied un «programme national» pour tenter de limiter la propagation du myriophylle à épi, une plante exotique envahissante aussi surnommée plante «zombie».

L'UMQ et les représentants d'une vingtaine d'organisations concernées par le phénomène se sont d'ailleurs rencontrés à Montréal, lundi, pour faire le point.

«Si des gestes ne sont pas posés rapidement, le Québec pourrait se retrouver avec une contagion exponentielle d'une plante qui menace chacun de nos cours d'eau et rivières», a indiqué Jean-Claude Thibault, porte-parole du regroupement contre le myriophylle.

Plus précisément, les organisations souhaitent que le gouvernement du Québec accorde les fonds nécessaires à la création d'un programme qui comprendra des volets de prévention, de gestion, de recherche et d'appui au milieu.

Selon la coalition, les activités de baignade, de pêche et de navigation pourraient être compromises par la propagation de l'espèce, sans compter les impacts économiques, dont la dépréciation des valeurs foncières.

Le myriophylle à épi est actuellement présent dans au moins 180 lacs et rivières du Québec. Cette plante extrêmement envahissante peut former de denses herbiers dans les lacs, allant jusqu'à étouffer les plantes indigènes en leur bloquant la lumière et en s'appropriant les nutriments disponibles.

Il peut être très coûteux et complexe de se débarrasser de cette plante une fois qu'elle s'est implantée dans un lac.