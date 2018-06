Officiellement assermenté, Doug Ford prend les rênes de l'Ontario Voici tout ce qu'il faut savoir sur Doug Ford, le nouveau premier ministre de l'Ontario

Agence QMI 29-06-2018 | 11h36

TORONTO | Le tout nouveau premier ministre de l'Ontario, Doug Ford, a été officiellement assermenté vendredi.

Doug Ford a été assermenté par la lieutenante-gouverneure de l'Ontario, Elizabeth Dowdeswell, tout comme son cabinet de 20 ministres, dont Caroline Mulroney, procureure générale et ministre déléguée aux Affaires francophones. Cette dernière s'était présentée à la course au leadership du Parti progressiste-conservateur de l'Ontario, tout comme Christine Elliott.

Mme Elliott s'est vu confier le portefeuille de la Santé et des Soins de longue durée en plus d'être la vice-première ministre. Elle est la veuve de l'ancien ministre fédéral des Finances, Jim Flaherty.

«Notre équipe est absolument exemplaire et ses membres sont prêts à offrir immédiatement aux Ontariennes et aux Ontariens le leadership et la gouvernance qu'ils méritent», a souligné le nouveau premier ministre.

Doug Ford, le frère de l'ancien maire de Toronto Rob Ford, a été élu à la tête de l'Ontario au début du mois. Il a remporté 76 des 124 sièges en jeu et près de 40,5 % des voix en Ontario.

Pendant sa campagne électorale, le nouvel homme fort de l'Ontario a promis d'annuler la hausse du salaire minimum à 15 $ de l'heure, de baisser les impôts et les tarifs d'électricité et de faire réduire l'attente dans les hôpitaux.

«Je ne perdrai jamais de vue mon objectif de travailler pour la population de l'Ontario, a déclaré M. Ford vendredi. J'ai promis aux gens de notre grande province que je contribuerais à faire de celle-ci le meilleur endroit en Amérique du Nord où faire des affaires, créer des emplois et élever une famille. Et je vais tenir ma promesse.»

Avec lui, le Parti progressiste-conservateur de l'Ontario a délogé les libéraux qui étaient au pouvoir depuis près de 15 ans.

Élu également pour la première fois à l'Assemblée législative de l'Ontario, Doug Ford succède à Kathleen Wynne qui occupait le poste depuis 2013.