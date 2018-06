Un syndicat de grutiers ordonne le retour au travail

Antoine Lacroix 25-06-2018 | 22h07

Le directeur du plus important syndicat de grutiers au Québec a demandé à ses membres de retourner sur les chantiers dès mardi matin en raison de l'ordonnance du tribunal émise la semaine dernière.

« Nous nous devons de respecter cette décision. Je vous enjoins donc de retourner au travail et de cesser toute grève ou tout ralentissement de travail », a écrit lundi soir dans une lettre publiée sur Facebook Evans Dupuis, directeur du local 791-G, qui représente plus de la moitié des grutiers de la province.

Ses propos font écho à l'ordonnance émise jeudi dernier par le juge Alain Turcotte du Tribunal administratif du travail qui intimait les opérateurs de grue à retourner au boulot.

Le lendemain, les grutiers n'ont pas respecté l'ordonnance et ont poursuivi le débrayage, ignorant aussi les demandes des centrales syndicales de la FTQ-Construction et du Conseil provincial du Québec des métiers de la construction de se conformer.

Les grutiers ont entamé un débrayage illégal le 14 juin pour dénoncer notamment un changement de réglementation qui permet à des apprentis comptant 150 heures de formation de conduire des camions-flèches sur les chantiers.

Sécurité

Les grutiers craignent notamment pour la sécurité du public et des travailleurs sur le chantier avec ces modifications.

« Il est cependant évident que votre local n'abandonne pas son cahier de revendications, assure Evans Dupuis. Plus particulièrement, la santé, la sécurité et l'intégrité des travailleurs et du public demeurent une exigence essentielle dans les diverses démarches juridiques que nous avons déjà entreprises. »

L'ordonnance du juge est en vigueur « jusqu'à ce qu'une décision au fond soit rendue ».

Selon le magistrat et devant les preuves amenées par les inspecteurs de la Commission de la construction du Québec (CCQ), l'absence des grutiers sur les chantiers « ne peut être l'effet du hasard », alors que les associations syndicales ont pourtant plaidé lundi ne pas avoir participé ou encouragé ce mouvement.

Jeudi, la CCQ a dit vouloir maintenir sa présence sur les chantiers « afin de recueillir la preuve et exercer les recours pénaux appropriés ». Selon elle, les gens qui ont choisi de défier l'ordonnance sont passibles d'une accusation d'outrage au tribunal.

« Ces personnes s'exposent à des amendes de 10 000 $, ou 100 000 $ pour une personne morale, et même une peine d'emprisonnement », avait écrit la CCQ.

- L'Union des opérateurs grutiers a convoqué une réunion où la présence de ses membres est « très importante » mardi à 19 h.