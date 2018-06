Québecor et Cogeco Média versent 100 000 $ au Fonds Jean-Lapierre

Agence QMI 14-06-2018 | 19h00

MONTRÉAL | Québecor et Cogeco Média ont annoncé jeudi qu'ils font un don conjoint de 100 000 $ au Fonds Jean-Lapierre, qui est administré par la Fondation Madeli-Aide pour l'éducation.

Cette contribution financière sur cinq ans des deux groupes médiatiques permettra d'assurer la pérennité de la Bourse d'excellence Jean-Lapierre. Plus de jeunes Madelinots pourront ainsi poursuivre des études supérieures.

Le regretté Jean Lapierre, qui a été politicien sur la scène fédérale avant de devenir chroniqueur et analyste politique pour TVA et LCN ainsi que pour Cogeco Média, était originaire des Îles-de-la-Madeleine. Il y est décédé à l'âge de 59 ans, le 29 mars 2016, dans un accident d'avion aux côtés de membres de sa famille alors qu'il se rendait aux funérailles de son père.

La Bourse d'excellence Jean-Lapierre a été constituée l'année suivante pour honorer la mémoire du coloré Madelinot.

«La Fondation est très heureuse de compter sur les importants dons de Québecor et de Cogeco Média. Cette contribution au Fonds dédié Jean-Lapierre permettra, pour de nombreuses années, de remettre des bourses d'études à des jeunes Madelinots qui, comme Jean Lapierre l'a fait à l'âge de 16 ans, quitteront les Îles pour poursuivre leurs études et mener, nous leur souhaitons, de belles carrières», a dit Line Cormier, présidente de la Fondation Madeli-Aide pour l'éducation.

«Jean aimait profondément les Îles et ce don de Québecor permet d'honorer la mémoire de notre cher ami et collègue. C'est aussi pour nous une façon de poursuivre son engagement philanthropique, lui qui a fondé la Fondation Madeli-Aide il y a plus de 20 ans. Nous sommes ainsi fiers de soutenir la jeunesse et d'encourager l'éducation, deux éléments qui pour nous sont essentiels au développement d'une société forte», a mentionné Serge Fortin, vice-président, TVA Nouvelles, TVA Sports et Agence QMI.

«Pour avoir côtoyé Jean Lapierre durant près de 20 ans et connaissant sa grande volonté à toujours vouloir promouvoir et aider son coin de pays, ce don conjoint de 100 000 $ sur cinq ans rend possible quelque chose de grand. Nous sommes honorés d'associer le nom de Cogeco Média à celui de Jean pour une cause aussi positive et noble: promouvoir les études et soutenir la réussite et la persévérance scolaires», a indiqué Michel Lorrain, vice-président exécutif chez Cogeco Média.

Créée en 1998, la Fondation Madeli-Aide a attribué à ce jour plus de 1500 bourses d'études pour un montant total de près de 1,9 million $.