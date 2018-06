Femmes autochtones disparues et assassinées: une prolongation de six mois pour l'enquête

Agence QMI 05-06-2018 | 11h14

OTTAWA | L'Enquête nationale sur les femmes autochtones disparues et assassinées disposera de six mois supplémentaires pour boucler son travail, une prolongation beaucoup plus courte que celle demandée par les commissaires.

L'enquête, qui a été marquée par plusieurs démissions dans ses rangs, devait initialement remettre son rapport final le 1er novembre 2018. Le gouvernement fédéral a repoussé mardi matin cette date au 30 avril 2019.

Cette prolongation répond partiellement à une demande des commissaires formulée en mars dernier. La commissaire en chef, Marion Buller, avait alors réclamé deux ans de plus pour terminer son mandat, c'est-à-dire jusqu'au 31 décembre 2020.

Dotée d'un budget initial de 53 millions $, l'enquête demandait également davantage d'argent. Mme Buller évaluait alors à 50 millions $ l'enveloppe nécessaire à l'extension

La ministre des Relations Couronne-Autochtones, Carolyn Bennett, n'a pas précisé mardi le montant qui serait accordé à l'enquête. Les besoins seront évalués conjointement avec les commissaires.

Depuis le début de ses travaux à l'automne 2016, l'enquête a entendu plusieurs centaines de témoins au cours d'audiences publiques et privées tenues un peu partout au Canada.

De nombreux membres du personnel du l'enquête ont démissionné, dénonçant notamment un processus de consultation inadéquat.