Pointe-des-Cascades: le corps d'un jeune de 22 ans repêché

Agence QMI 02-06-2018 | 08h44

POINTE-DES-CASCADES | Un homme s'est noyé dans les eaux du canal de Soulanges à Pointe-des-Cascades, en Montérégie, vendredi soir.

Le corps de l'homme de 22 ans, un Français d'origine camerounaise, a été repêché sur l'heure du midi par les plongeurs de la Sûreté du Québec.

La victime plongeait dans le canal avec quatre de ses amis, vendredi soir. Après un plongeon, il n'est pas remonté à la surface.

L'endroit est très fréquenté, même si la baignade y est interdite. Ceux qui se baignent à cet endroit dangereux sautent d'un muret d'une hauteur d'une dizaine de pieds.

Ils arrivent ensuite à remonter grâce à des prises existantes le long du mur, ou encore grâce à une corde placée près d'une chute d'eau.

Au moins deux noyades sont survenues à cet endroit au cours des deux dernières années.

Deux hommes dans la vingtaine et dans la trentaine y ont perdu la vie.

L'ex-mairesse de Pointe-des-Cascades, Maryse Sauvé, avait milité afin de faire installer des clôtures pour empêcher les gens de s'y baigner.

Un rapport de coroner avait également suggéré de mieux protéger les lieux des baigneurs, ce qui n'a jamais été fait.

Il s'agirait de la 13e noyade à survenir depuis le début de l'année.

Le maire rejette la responsabilité sur le MTQ

Alors que trois noyades sont survenues en autant d'années dans le canal de Soulanges, à Pointe-des-Cascades, en Montérégie, le maire de la municipalité, Gilles Santerre, rejette la responsabilité sur le ministère des Transports du Québec.

«C'est leur responsabilité, c'est leur terrain», a-t-il déclaré samedi en entrevue téléphonique avec TVA Nouvelles.

Vendredi soir, un homme de 22 ans a perdu la vie en sombrant dans les eaux du canal, où la baignade est interdite. Deux tragédies semblables sont survenues en juillet 2017 et en juin 2016.

«Dans le passé, il y a eu quelques clôtures qui ont été mises près des portes pour empêcher les gens de traverser sur les portes [des écluses] et tomber, mais pour le reste, on est en discussions avec le MTQ pour essayer d'améliorer la chose», a indiqué M. Santerre.

L'élu a cependant ajouté que les clôtures ont souvent été retrouvées coupées par des gens déterminés à passer au travers.

Il a souligné que la Sûreté du Québec (SQ) a augmenté sa surveillance dans le secteur pour éviter que de tels drames ne surviennent.

«On a eu aussi des rencontres avec des gens de la SQ et suite à ça, ils assurent une très grande présence, a-t-il dit. Normalement, la présence de la SQ commence vraiment à la mi-juin, quand la chaleur arrive. [Vendredi], c'était la première journée très chaude et il est arrivé cet événement-là malheureux.»

Gilles Santerre promet toutefois de réunir rapidement ses partenaires afin de discuter de cette situation problématique, qui a déjà été dénoncée à plusieurs reprises par le passé.

«[Samedi] matin, à la première heure, j'ai parlé avec mon directeur général, a-t-il affirmé. Lundi matin, on va convoquer les gens de la SQ et du MTQ pour faire une rencontre d'urgence pour essayer de trouver des solutions très tôt dans la saison et aller vraiment améliorer la situation.»

«La situation miracle, si on l'avait, elle serait déjà appliquée», a ajouté le maire.