Demandeurs d'asile: la mise en place d'un système de triage n'est pas chose faite

Sarah Bélisle 30-05-2018 | 22h12

OTTAWA | La mise en place d'un système de triage des demandeurs d'asile à Saint-Bernard-de-Lacolle n'est toujours pas chose faite, alors que la barre des 9000 migrants traversant de façon irrégulière a été franchie depuis le début de l'année .

«On a fait une avancée significative sur ce sujet très complexe, a assuré le ministre Marc Garneau, porteur du dossier à Ottawa. Si vous voulez une date, je ne peux pas vous donner une date. Mais tout le monde travaille le plus rapidement possible.»

Au sortir d'une réunion provinciale-fédérale mercredi soir à Ottawa, les ministres du Groupe de travail intergouvernemental spécial sur la migration irrégulière ont parlé de progrès sur tous les points d'achoppement, sans pour autant avoir en main des ententes ou des échéanciers clairs.

Le ton avait monté entre Québec et Ottawa en avril, face à l'arrivée massive de migrants traversant la frontière de façon irrégulière par le chemin Roxham, en Montérégie. Le fédéral avait apaisé la colère du gouvernement Couillard en promettant de mettre en place des solutions, dont un système de triage.

Ce dernier doit permettre aux migrants traversant au Québec de se rendre directement dans la province de leur choix, plutôt que de d'abord passer du temps dans les centres d'accueil de Montréal.

Les ministres ont assuré hier que les fonctionnaires travaillent d'arrache-pied à la confection d'un plan permettant d'en faire autant. Il faudra à tout le moins attendre que le gouvernement ontarien qui sera élu à la fin de la semaine prochaine étudie, et puis donne son aval au plan en cours d'élaboration dans de pouvoir espérer que le triage soit réalisé.

Urgence d'agir

«Pour le Québec, il y a urgence d'agir. Nos ressources sont saturées», a indiqué hier le ministre de l'Immigration du Québec, David Heurtel.

Les centres du Québec affichent présentement un taux d'occupation de 73%, dit-il. Ceux-ci permettent de traiter de 18 000 à 40 000 demandeurs d'asile dans une année, selon le ministre.

«Le Québec fait clairement sa part, et est prêt à continuer à faire sa part, mais il faut que l'ensemble des autorités, tant fédérales que le reste du Canada fasse sa part également devant ce nouveau phénomène», réclame M. Heurtel.

L'instauration d'un triage est d'autant plus pertinente que «cette année, contrairement à l'année passée, ce qu'on voit dans nos centres d'hébergement c'est que la grande majorité des demandeurs d'asile, qui proviennent notamment du Nigéria, ne désirent pas rester au Québec», selon le ministre.

Accalmie

«Depuis le début de l'année, on est à plus de 9000 traversées irrégulières et plus de 90% de ces traversées irrégulières se font au Québec», n'a pas manqué de souligner le ministre Heurtel. C'est environ trois fois plus qu'à pareille date l'an passé. On redoute donc un achalandage record à la frontière pendant l'été.

Son homologue fédéral a tempéré la situation, précisant qu'une certaine accalmie se profile à la frontière. Alors que plus de 80 personnes en moyenne traversaient la frontière de façon irrégulière à Lacolle en avril, ils étaient 51 en mai, a indiqué Ahmed Hussen.

Quant aux discussions concernant le remboursement des dépenses du Québec se poursuivent, elles aussi. La province avait réclamé 146 M$ au fédéral. Rien de décidé de ce côté non plus.

Québec réclame aussi la réduction du temps de traitement des demandes d'asile. «Pour nous, c'est essentiel, rappelle le ministre Heurtel. Parce que nous croyons que c'est à la base de cet afflux. Le fait que ça prenne des années à avoir une audition puis des années avant que le processus total, comprenant les appels, ça là, ça se sait à l'international. Et c'est un facteur qui encourage des personnes à venir.»



Le ministre Hussen a rappelé les sommes investies pour en faire autant.