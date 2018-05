Trafic de stupéfiants à Longueuil: quatre arrestations

Agence QMI 30-05-2018 | 13h59

Le Service de police de l'agglomération de Longueuil (SPAL) a annoncé mercredi l'arrestation de deux hommes et de deux femmes soupçonnés de faire partie d'un réseau qui pourrait être relié à une série préoccupante de décès à Longueuil.

Les quatre personnes ont été arrêtées mardi soir sur l'île de Montréal «dans le cadre d'une enquête visant à faire la lumière sur les décès de sept personnes survenues depuis le 12 mai sur notre territoire», a fait savoir le corps policier de la Rive-Sud.

Les autorités soupçonnent de possibles surdoses de drogue, mais attendent les résultats des enquêtes toxicologiques.

Ainsi, deux femmes âgées de 24 ans feront face à des accusations de trafic de stupéfiants, de possession de stupéfiants en vue d'en faire le trafic et de complot, tout comme deux hommes âgés de 26 ans.

«La prise en charge rapide de l'enquête a permis de relier un vendeur de drogues à l'un des consommateurs retrouvé mort au cours des derniers jours. Les actions des enquêteurs ont permis d'arrêter non seulement la vendeuse de stupéfiant, mais également une femme qui fournissait ce réseau», a précisé la police.

Par ailleurs, la police de Longueuil recherche aussi un homme de 44 ans dans ce dossier.

Lors de l'opération policière, en plus de trois imitations d'arme à feu et de plus de 800 munitions, les autorités ont saisi 570 comprimés de drogue de synthèse, de l'héroïne, du haschich, du cannabis, des champignons hallucinogènes ou du GHB.