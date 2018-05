Vol qualifié à Laval: deux suspects recherchés

Agence QMI 30-05-2018 | 12h29

LAVAL - Deux hommes sont recherchés par la police de Laval relativement à un vol qualifié perpétré le 5 mars dernier. La collaboration de la population est vitale pour les retrouver.

Un jeune homme de 18 ans est la victime alléguée de ces deux loubards.

L'incident est survenu le 5 mars, vers 14 h 25, dans le secteur Chomedey. À ce moment-là, la victime et deux de ses amis se trouvaient dans le stationnement d'une résidence.

«Les suspects sont allés à leur rencontre et ont ciblé la victime. Ils l'ont frappé à plusieurs reprises et lui ont volé son porte-monnaie. La victime a réussi à s'éloigner pour contacter le 911, mais un deuxième suspect l'a suivi et l'a menacé de représailles s'il communiquait avec les policiers. Les suspects ont ensuite quitté. Les cartes bancaires de la victime ont été utilisées frauduleusement», a précisé la police de Laval, par communiqué.

Description

Voici une description des deux suspects:

Suspect numéro 1: un homme «semblant arabe», a indiqué la police, qui est âgé d'environ 20 ans. Il mesure environ 1 m 80 ( 5'11''), a les cheveux noirs et il portait un manteau noir avec une sacoche noire.

Suspect numéro 2: un homme «semblant arabe» âgé d'environ 20 ans. Il mesure environ 1 m 80 (5'11''), a les cheveux frisés foncés et il portait un manteau noir avec les manches blanches et un bandeau de marque Nike.