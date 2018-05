Fibrose kystique: de greffée à militante

Pierre-Antoine Gosselin 27-05-2018 | 19h01

Partout à travers le Canada, plusieurs milliers de personnes ont marché dimanche pour la cause de la fibrose kystique.

À Québec, ils étaient près de 400 personnes à avoir marché et 98 000$ ont été amassés au profit de Fibrose kystique Canada.

Au sein du groupe, il y avait Maude Prévost-Lamontagne, pour qui cette marche a une signification bien particulière. Le 1er juillet prochain, cette jeune dame de 26 ans célébrera le troisième anniversaire de sa greffe de poumons.

Aujourd'hui, elle inspire et expire le bonheur. Diagnostiquée d'une fibrose kystique à l'âge de deux ans et demi, elle vit aujourd'hui avec deux nouveaux poumons. Une greffe qu'elle a reçue à l'âge de 23 ans après des années d'essoufflement et de pneumonies répétitives.

«Je n'étais plus capable de marcher, d'attacher mes souliers, prendre ma douche était trop épuisant. Ça demandait trop d'effort pour moi. C'est la greffe qui s'annonçait pour moi», s'est-elle rappelé lorsque rencontrée par TVA Nouvelles dimanche matin.

«Maude naturellement a une forme classique de fibrose kystique», a ensuite expliqué Maude Roussin, une infirmière coordonnatrice de la clinique de fibrose kystique de Québec. Elle a suivi le cas de Maude, du diagnostic jusqu'à ses 18 ans.

«On doit prendre des enzymes, on a besoin de traiter les poumons pour éviter que les sécrétions restent collées, ce qui veut dire de la physiothérapie et de l'inhalothérapie», a-t-elle expliqué.

Une marche de 5 kilomètres comme celle dimanche peut sembler banale pour plusieurs personnes. Pour Maude, il y a quatre ans, avant d'avoir sa greffe, c'était impossible de compléter un tel parcours puisque sa capacité pulmonaire ne le lui permettait pas.

«J'avais un chien, je marchais avec lui à tous les jours, malgré le fait que j'avais une capacité pulmonaire à 30 %. Faire le petit tour de ma rue pouvait me prendre 20 minutes, j'étais tout le temps arrêtée», se souvient-elle.

Aujourd'hui, elle marche pour tous ceux et celles qui n'ont pas eu la même chance qu'elle.

«Si on avait un remède à la fibrose kystique, on n'aurait pas besoin d'avoir recours à une greffe. Parce que même si la greffe, c'est un miracle, ça peut entraîner beaucoup de complications et de restrictions.»

Au Québec, environ 1200 personnes sont aux prises avec cette maladie. L'année dernière, la province s'est enfin dotée d'un programme de dépistage néonatal.

«Tous les nouveau-nés de la province vont avoir des échantillons de sang qui vont être acheminés au CHU de Québec. Ça va permettre dès la naissance, de savoir si un enfant est atteint de fibrose kystique et surtout de pouvoir commencer les traitements très tôt», se réjouit Jean-Sébastien Ferron, bénévole de Fibrose kystique Canada pour la grande région de Québec.

D'autres pourront, comme Maude, profiter de la vie à nouveau.

«Depuis la greffe, j'ai pu recommencer la vie que je voulais, celle que je rêvais», a indiqué celle qui peut maintenant voyager de trois à quatre fois par année.