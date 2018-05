Les 10 personnalités indésirables dans un tout inclus

TVA Nouvelles 20-05-2018 | 10h04

Les Québécois raffolent des voyages tout inclus. Chaque année, ils s'envolent par milliers vers le sud pour y passer une ou deux semaines de rêve sous le soleil.

Or, une fois sur place, il y a toujours des personnes qui nous dérangent en raison leur comportement. Voici une liste de ces personnalités «indésirables» des complexes tout compris inspirée du site SmarterTravel et que vous avez sans doute déjà rencontrées au moins une fois.

1. Celui qui réserve sa chaise. Sans doute LA personnalité qui irrite le plus les voyageurs. Vous arrivez à la plage ou à la piscine et toutes les chaises sont «prises» sans que personne ne les occupe. Que ce soit avec une serviette, un magazine, une gougoune ou autre, celui qui réserve sa chaise n'hésite pas à se lever aux aurores pour s'assurer d'avoir une place avant de retourner dormir, déjeuner, faire son jogging ou on ne sait quoi d'autre. On ne peut que constater son absence et on risque de le voir revenir seulement quelques heures plus tard. Il y a aussi celui qui réserve des chaises autour de lui pour des personnes qui n'arriveront peut-être jamais.

2. Celui qui impose sa musique. Les appareils Bluetooth sont fort utiles et on les adore... sauf à la plage et à la piscine. Le fait d'avoir «payé votre voyage comme tout le monde» ne vous donne pas forcément le droit de déranger les autres en écoutant votre musique avec le volume élevé comme si vous étiez autour de la piscine dans votre cour arrière. De grâce, pensez à apporter des écouteurs.

3. Celui qui abuse du bar. Ce vacancier a bien l'intention de rentabiliser son séjour en se rendant le plus souvent au bar pour faire remplir sa grande tasse de «cerveza, por favor». Or, «tout compris» n'est pas forcément un laissez-passer pour l'abus qui mène à des gestes et/ou paroles déplacés.

4. Celui qui souhaite attirer l'attention. Vous savez, celui qui se pense le meilleur au tournoi amical de volleyball de plage, celui qui parle tout le temps trop fort, celui qui se prend pour un athlète olympique à la piscine... Oui, celui-là.

5. Celui est accro aux photos. Armé de sa caméra, de son téléphone intelligent, de sa tablette et parfois même de sa perche à égoportrait, ce vacancier tient à immortaliser chaque détail de son séjour sous tous les angles possibles et sous chacun de ses profils en donnant l'impression de faire un catalogue.

6. Celui qui agit en exhibitionniste. C'est une excellente chose d'être bien dans sa peau et d'assumer son corps, mais le complexe hôtelier est un endroit public, la plupart du temps avec des enfants, où vous devriez vous vêtir convenablement aux restaurants, notamment.

7. Celui qui croit que tout lui est dû. Il estime qu'il a payé «cher» pour ses vacances et que, par conséquent, tout lui dû. À ses yeux, le personnel doit s'agenouiller à ses pieds pour combler ses moindres demandes et caprices. Petit rappel: vous n'êtes pas le roi du complexe, donc n'agissez pas comme tel en étant méprisant envers le personnel.

8. Celui qui nourrit les oiseaux. Qu'il soit «amoureux des animaux» ou seulement inconscient, les conséquences sont les mêmes: les oiseaux tournent sans cesse en groupe autour de vous et laissent parfois tomber des excréments.

9. Les couples malaisants. Il y a ceux qui agissent comme s'ils étaient seuls au monde et qu'on enverrait dans leur chambre pour ne pas être témoin du «spectacle» et d'autres qui sont si distants qu'on pourrait croire qu'ils se sépareront avant la fin du voyage. Dans les deux cas, c'est malaisant.

10. Les parents en vacances... de leur rôle de parent. Certains couples profitent de leur voyage en famille pour prendre congé de leur rôle de parent et laissent absolument tout faire ce qu'il veut à leur enfant sans égard au respect des autres.