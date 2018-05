Grave accident de travail à Boucherville

Maxime Deland, Maxime Deland 18-05-2018 | 11h16

BOUCHERVILLE | Un homme âgé d'une quarantaine d'années a été gravement blessé vendredi matin lors d'un accident de travail survenu dans la cour d'un immeuble commercial de Boucherville, sur la Rive-Sud de Montréal.

L'événement s'est produit vers 6 h 45, au 180, chemin de Tremblay, dans le vaste terrain de stationnement du centre de distribution Provigo, où plusieurs poids lourds ont l'habitude de circuler.

Selon les autorités, la victime a été heurtée par un camion, mais en fin d'après-midi, les circonstances ayant mené à l'impact demeuraient un mystère.

Gravement blessé, le travailleur a été transporté à l'hôpital dans un état critique. Les médecins craindraient pour sa vie.

Deux inspecteurs de la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail ont été dépêchés sur les lieux du drame pour sécuriser l'endroit et pour tenter de faire la lumière sur la cause de cet accident.