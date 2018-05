Réforme du Code de la sécurité routière: de nouvelles mesures entrent en vigueur aujourd'hui

Agence QMI 18-05-2018 | 08h26

QUÉBEC | De nombreuses mesures adoptées le mois dernier dans le cadre de la réforme du Code de la sécurité routière prennent effet dès vendredi. Certaines d'entre elles ciblent particulièrement les jeunes conducteurs, les cyclistes et les piétons.

Dès vendredi, les apprentis conducteurs de motos et de véhicules de promenade seront soumis à un couvre-feu allant de minuit à 5 h.

Alors que les titulaires d'un permis probatoire ne peuvent transporter qu'un nombre limité de passagers, les apprentis conducteurs de moto n'ont désormais plus l'obligation d'être accompagnés par un autre motocycliste.

Protéger les usagers les plus vulnérables

Le conducteur d'un véhicule routier a l'obligation de respecter une distance raisonnable en présence d'un piéton: soit 1,5 m sur les routes où la limite est de plus de 50 km/h et de 1 m sur celles où la limite est de 50 km/h ou moins. Aussi, à un passage pour piétons, le conducteur doit accorder la priorité au piéton dès que celui-ci manifeste l'intention de s'engager.

Des sanctions plus sévères seront observées pour les cyclistes et autres utilisateurs de véhicules non motorisés: les amendes pour les infractions commises par ces derniers sont dorénavant de 80 $ à 100 $.

À noter qu'à partir du 30 juin 2018, les montants des sanctions pour les distractions augmenteront et varieront de 300 à 600 $ pour les automobilistes et de 80 à 100 $ pour les cyclistes, notamment en cas d'utilisation d'un téléphone cellulaire «ou de tout autre appareil conçu pour transmettre ou recevoir des informations ou pour être utilisé à des fins de divertissement».

Pour consulter toutes les nouvelles mesures, les usagers de la route sont invités à consulter le codesecuriteroutiere.gouv.qc.ca.