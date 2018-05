Près 40 % des jeunes de 6e année ne déjeunent pas quotidiennement à Montréal

Agence QMI 10-05-2018 | 09h12

Environ 38 % des élèves de 6e année ne prennent pas leur petit déjeuner quotidiennement avant de commencer l'école, indique un rapport de l'enquête de la Direction régionale de la santé publique de Montréal dévoilée, jeudi,

Les données, compilées grâce à des réponses de 13 380 élèves montréalais de 11-12 ans, «se veulent un outil pour guider l'action régionale et locale visant à améliorer la santé, le bien-être et la réussite éducative des élèves montréalais», a affirmé Mylène Drouin, directrice régionale de la santé publique.

Les élèves des milieux les plus défavorisés sont plus nombreux à avoir une faible estime d'eux-mêmes, à être moins actifs physiquement, à dépasser 4 heures devant l'écran par jour, à consommer des sucreries et de la malbouffe et à ne pas avoir accès à un médecin de famille.

«Ces différences nous rappellent que les inégalités sociales en matière de santé sont toujours d'actualité et que leur réduction doit demeurer une cible d'action prioritaire pour les partenaires oeuvrant à l'amélioration de la santé et du bien-être des jeunes», recommande cette vaste enquête qui a posé des questions à.

Différence entre l'Est et l'Ouest

Environ 62 % des élèves ne consomment pas assez de fruits et légumes, alors qu'ils sont 15 % à consommer des boissons sucrées et 22 % la malbouffe tous les jours. «On observe une plus grande fréquence de consommation régulière de malbouffe dans l'Est de l'île, alors que dans l'Ouest, ce comportement est moins fréquent», relève le même rapport.

L'activité physique présente un portrait plutôt inégal. Ainsi, 65 % des jeunes n'atteignent pas le niveau d'activité recommandé. La proportion est portée à 69 % pour les élèves des milieux défavorisés et 58 % pour ceux de milieux favorisés. Les filles sont moins actives que les garçons dans les proportions de 70 % et 59 %.

Les comportements d'agressivité sont manifestes, car 45 % des élèves déclarent avoir eu au moins un comportement d'agressivité directe, lit-on dans le rapport, qui précise qu'ils sont plus répandus chez les garçons que chez les filles avec une proportion de 53 % et 36 % respectivement. En outre, 46 % des élèves assurent avoir été victimes de violence ou de cyberintimidation.

En matière de décrochage scolaire, 5 % des jeunes présentent un niveau de risque élevé dès la 6e année. Le taux est porté à 8 % pour les élèves de milieux défavorisés, note-t-on.