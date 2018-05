Inondation du printemps 2017: une famille de 7 personnes risque de se retrouver à la rue

Agence QMI 09-05-2018 | 14h41

Un an après avoir vu sa résidence inondée à Pierrefonds au printemps 2017, une famille de sept personnes, toujours hébergée à l'hôtel, devra se trouver un nouveau toit très rapidement.

La Croix-Rouge, qui s'acquittait des frais d'hébergement d'urgence pour la famille, cessera les paiements.

La famille doit donc se trouver un logement, une location au mois, mais la tâche est extrêmement difficile.

Les travaux de rénovation dans le domicile inondé ne sont même pas amorcés. «Un an plus tard, je demande à ravoir ma maison et de trouver une place. Je dois quitter l'hôtel je n'ai nulle part où aller», a indiqué la mère de famille Yurose Gédéus, en entrevue à TVA Nouvelles.

En plus de devoir se trouver un nouveau logement et de dénicher un entrepreneur pour les travaux, Mme Gédéus doit continuer de payer l'hypothèque de sa maison qui n'est pourtant plus habitable.

À ce jour, 16 familles sont dans la même situation, toujours hébergées dans des hôtels.