Prison à vie pour le tueur de La Loche

Agence QMI 08-05-2018 | 15h09

L'adolescent qui avait abattu quatre personnes et en avait blessé sept autres lors d'une fusillade de masse dans l'école primaire de La Loche, en Saskatchewan, a été condamné mardi à la prison à vie sans possibilité de libération avant 10 ans.

Le jeune homme, qui ne peut être identifié parce qu'il était âgé de 17 ans au moment des faits en janvier 2016, a reçu une peine pour adulte. Il avait auparavant plaidé coupable à deux chefs de meurtre prémédité, deux chefs de meurtres non prémédités et sept chefs de tentative de meurtre.

La juge de la Cour provinciale Janet McIvor a expliqué que le meurtrier purgera ses peines pour chacune des accusations en même temps, et non l'une après l'autre, en raison de l'âge qu'il avait au moment de commettre son crime. Parce qu'il était mineur, l'homme, aujourd'hui âgé de 20 ans, pourra toutefois tenter de recouvrer sa liberté dans seulement dix ans.

La défense a proposé que le jeune homme purge sa peine dans un établissement psychiatrique, mais la juge McIvor a décidé de laisser les responsables du pénitencier prendre la décision. La juge avait reconnu, en février dernier, que le meurtrier a un faible quotient intellectuel et qu'il souffre probablement d'un syndrome d'alcoolisation foetale.

Quelques semaines avant son 18e anniversaire, le tueur de La Loche avait abattu deux frères, Dayne et Drayden Fontaine, dans une maison de la communauté à majorité autochtone. Il s'était ensuite rendu à l'école où il a tué le professeur Adam Wood et l'aide-professeure Marie Janvier, en plus de blesser sept personnes.