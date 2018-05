Plus de 97 000 clients d'Hydro-Québec toujours privés d'électricité

Agence QMI 05-05-2018 | 08h30

De forts vents ont balayé plusieurs régions du Québec vendredi soir et samedi matin, entraînant des chutes d'arbres qui ont provoqué plus de 1300 bris sur le réseau d'Hydro-Québec et privé du même coup des dizaines de milliers de foyers d'électricité.

À 13 h samedi, 97 220 clients d'Hydro-Québec se trouvaient toujours sans électricité. La région la plus touchée était la Montérégie, avec 26 937 clients sans courant, devant l'Estrie (16 494), l'Outaouais (13 142), Chaudière-Appalaches (10 536), Montréal (9588), les Laurentides (8625), Lanaudière (4321) et Laval (2948).

Pire que le verglas

Cet événement météo est considéré comme important par la société d'État puisqu'il a des effets encore pires qu'un verglas.

«Je dirais que c'est exceptionnel, a dit Serge Abergel, porte-parole d'Hydro-Québec. Quand on regarde le nombre de pannes aujourd'hui, le nombre de bris sur le réseau, si vous imaginez un bris, c'est un poteau brisé, disons. Alors il y a un peu plus de 1300. Quand on parle d'un gros événement au Québec, disons un verglas, on parle d'environ 300 à 400 bris. Alors on est beaucoup plus gros en ce moment, ce qui explique des délais qui sont plus longs.»

Des centaines d'équipes d'Hydro-Québec sont à pied d'oeuvre pour rétablir le courant.

«On a une force de frappe de 400-500 personnes sur le terrain. Ceci dit, ils vont travailler toute la journée et on va réussir à rétablir les gens aujourd'hui, mais il va y avoir des cas qui vont aller jusqu'à demain», a-t-il ajouté.

Environnement Canada avait prévu des rafales allant jusqu'à 90 km/h dans plusieurs régions de la province. Il y aurait eu une pointe enregistrée à 114 km/h dans les environs de la métropole.