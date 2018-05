Plus de 162 000 clients d'Hydro-Québec toujours privés d'électricité

Agence QMI 05-05-2018 | 08h30

De forts vents ont balayé plusieurs régions du Québec vendredi soir et samedi matin, entraînant des chutes d'arbres qui ont provoqué plus de 1300 bris sur le réseau d'Hydro-Québec, privant du même coup des dizaines de milliers de foyers d'électricité.

À 10 h samedi matin, 162 124 clients d'Hydro-Québec se trouvaient toujours sans électricité. La région la plus touchée était la Montérégie, avec 44 070 clients privés de petit déjeuner, devant Montréal (19 993), l'Outaouais (19 334) et les Laurentides (19 208).

Dans Chaudière-Appalaches, l'Estrie, Lanaudière, la Mauricie et Laval, le nombre de foyers et d'entreprises qui se retrouvaient sans service variait de 1000 à 22 000.

Cet événement météo est considéré comme important par la société d'État puisqu'il a des effets encore pires qu'un verglas.

«Je dirais que c'est exceptionnel, a dit Serge Abergel, porte-parole d'Hydro-Québec. Quand on regarde le nombre de pannes aujourd'hui, le nombre de bris sur le réseau, si vous imaginez un bris, c'est un poteau brisé, disons. Alors il y a un peu plus de 1300. Quand on parle d'un gros événement au Québec, disons un verglas, on parle d'environ 300 à 400 bris. Alors on est beaucoup plus gros en ce moment, ce qui explique des délais qui sont plus longs.»

Des centaines d'équipes d'Hydro-Québec sont à pied d'oeuvre pour rétablir le courant.

«On a une force de frappe de 400-500 personnes sur le terrain. Ceci dit, ils vont travailler toute la journée et on va réussir à rétablir les gens aujourd'hui, mais il va y avoir des cas qui vont aller jusqu'à demain», a-t-il ajouté.

Environnement Canada avait prévu des rafales allant jusqu'à 90 km/h dans plusieurs régions de la province. Il y aurait eu une pointe enregistrée à 114 km/h dans les environs de la métropole.