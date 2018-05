Une femme accouche dans l'ambulance

Agence QMI 04-05-2018 | 06h12

Deux ambulanciers ont aidé une femme à mettre son enfant au monde dans l'ambulance, dans la nuit de jeudi à vendredi près de St-Esprit, dans Lanaudière.

L'heureux évènement est survenu vers 2 h, lorsqu'un couple de Chertsey a pris la route pour se rendre à l'Hôpital général juif de Montréal.

Les conditions difficiles et le brouillard ont forcé la femme et son conjoint à appeler le 911. Au bout du fil, on leur conseille de s'immobiliser et d'attendre l'arrivée des secours.

À l'arrivée des paramédics, la femme est montée dans l'ambulance, mais le bébé avait une envie pressante de voir le jour. Elle a finalement donné naissance à un garçon dans l'ambulance.

L'un des ambulanciers a indiqué qu'il s'agissait de son premier accouchement.

Le bébé ainsi que la mère sont en bonne santé.