«Les épreuves de rodéo n'ont plus leur place en 2018» - SPCA

TVA Nouvelles 02-05-2018 | 21h21

Foi de la Société pour la prévention de la cruauté envers les animaux (SPCA) de Montréal, les épreuves de rodéo qui se déroulent annuellement au Festival de Saint-Tite «n'ont plus leur place» en 2018.

«Le rodéo est une épreuve fondamentalement incompatible avec le bien-être animal et qui inflige délibérément de la souffrance aux animaux. À notre avis, cela n'a plus de place aujourd'hui au Québec en 2018», explique Me Sophie Gaillard.

Mandatée par l'organisme, l'avocate a expliqué en entrevue à l'émission de Denis Lévesque que plusieurs bêtes sauvages ont été blessées physiquement et psychologiquement après leurs passages dans l'arène.

«Ce sont les épreuves où les bêtes ne sont pas habituées à être montées, voire manipulées, qu'on garde dans un état semi-sauvage et qu'on va mettre dans l'arène dans le but de les faire paniquer et d'en faire un show»,

La SPCA a même dénoncé les commanditaires dans une vidéo de trente secondes où l'on voit des bêtes attachées ou blessées. Me Gaillard a précisé que toutes les images diffusées proviennent de l'équipe d'Alain Roy et représentent l'édition 2017 du Festival international de Saint-Tite.

Ce dernier avait produit un rapport, en avril, sur les mauvais traitements réservés aux animaux de rodéo qui s'avère dévastateur pour le festival western de Saint-Tite, qui violerait la loi selon lui.

Le professeur de droit s'était fait connaître l'an dernier en tentant de faire annuler la tenue du rodéo urbain dans le cadre du 375e anniversaire de Montréal. L'avocat s'était finalement entendu avec les organisateurs pour qu'ils tiennent leur événement, en échange d'un accès illimité aux installations des rodéos de Montréal et de Saint-Tite.

Dans son rapport de 600 pages, il avait indiqué que «le traitement réservé aux chevaux, taureaux et veaux est tout simplement inconciliable avec la nouvelle définition légale de l'être animal».

Fin du festival sans les épreuves de rodéo?

À la suite de la diffusion de la vidéo, la SAQ, Hydro-Québec et Chaussures Pop se sont engagées à ne pas verser des fonds aux épreuves de rodéo.

Est-ce que ce serait la fin du festival de Saint-Tite sans les épreuves de rodéo? «On est très sensible à la question de la survie du festival, mais on croit que le festival peut très bien survivre avec les spectacles de danse, de musique et les épreuves d'habiletés équestres qui impliquent l'utilisation de chevaux entrainés», conclut Me Gaillard.