8,7 millions $ pour l'accessibilité universelle des personnes aînées

Agence QMI 02-05-2018 | 17h44

L'administration Plante a annoncé mercredi que 57 projets visant à améliorer l'accessibilité universelle un peu partout à Montréal seront réalisés au cours des trois prochaines années grâce à une enveloppe de 8,7 millions $.

Ces projets soutiendront les aînés dans leurs déplacements, de même que les personnes vivant avec des limitations fonctionnelles.

Quinze arrondissements et deux services centraux ont soumis l'automne dernier des projets visant à améliorer la qualité de vie des Montréalais à mobilité réduite. On parle notamment de l'installation d'une signalisation piétonnière et de feux sonores, mais aussi de modules de jeux universellement accessibles pour les enfants, de mobilier adapté et de sentiers universellement accessibles au jardin de Chine du Jardin botanique de Montréal, a-t-on donné en guise d'exemples dans un communiqué.

Autre projet retenu: le Théâtre d'Outremont sera doté «d'équipements visant à faciliter l'accueil et la participation des personnes aînées aux activités culturelles tels qu'un système d'aide d'audition et des sièges adaptés», a-t-on ajouté.

La Ville puisera les 8,7 millions $ dans son Programme Municipalité amie des aînés et Accessibilité universelle - Montréal 2018-2020, dans le cadre de son Programme triennal d'immobilisations.

«Les personnes âgées de 65 ans et plus, qui formeront 20 % de la population d'ici 10 ans, ainsi que les personnes ayant des limitations fonctionnelles, représentent une part importante de la communauté, aussi avons-nous à coeur de transformer la ville pour qu'elles s'y développent à leur plein potentiel, a dit mercredi Rosannie Filato, notamment responsable du développement social et communautaire au sein du comité exécutif.