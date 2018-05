Grève nationale dans le transport scolaire, le 15 mai

Agence QMI 01-05-2018 | 13h16

MONTRÉAL - Près de 110 000 élèves dans 32 commissions scolaires au Québec seront affectés par la grève nationale prévue le 15 mai prochain dans le transport scolaire.

Ce débrayage a été annoncé mardi, en marge de la Fête internationale des travailleuses et des travailleurs, par le Secteur transport scolaire (STS) de la Fédération des employées et employés de services publics (FEESP-CSN).

Le syndicat déplore notamment qu'il n'y ait pas eu de «réponse rapide dans le dossier du financement du transport scolaire au Québec», et ce, malgré une rencontre tenue à la mi-avril avec le ministre de l'Éducation, Sébastien Proulx.

«Nous maintenons toujours la même revendication depuis l'automne dernier, soit celle de l'obtention de la part du gouvernement du Québec, dans les plus brefs délais, d'une enveloppe budgétaire supplémentaire, fermée et dédiée à l'amélioration de nos conditions de travail», a souligné le président du STS, Stephen P. Gauley.

Par ailleurs, le syndicat a d'ores et déjà annoncé un autre débrayage, au cours de la semaine du 28 mai, «si rien ne se règle d'ici là». La menace d'une «crise majeure» est d'ailleurs brandie par les représentants syndicaux.

«Les mauvaises conditions de travail qui règnent depuis trop longtemps dans ce secteur causent actuellement de graves problèmes d'attraction et de rétention des conductrices et des conducteurs de véhicules scolaires», a ajouté Jacques Létourneau, président de la CSN, qui réclame aussi un règlement rapide et «une fois pour toutes».