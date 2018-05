Anti-pourriel: le site de revente 514-BILLETS paiera 100 000 $

Agence QMI 01-05-2018 | 12h21

GATINEAU - Parce qu'il aurait violé la Loi canadienne anti-pourriel, le site de revente 514-BILLETS s'est engagé à payer 100 000 $ à la suite d'une entente à l'amiable, a annoncé mardi le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC).

Cette indemnité financière est l'aboutissement d'une enquête lancée par le CRTC qui allègue que les entreprises derrière le site n'ont pas respecté des exigences de la loi, et ce, de juillet 2014 à janvier 2016.

«Les entreprises auraient envoyé des messages texte sans le consentement du destinataire et sans avoir fourni les renseignements permettant d'identifier l'expéditeur et de communiquer facilement avec lui», lit-on dans un communiqué du CRTC.

Rappelons que la Loi canadienne anti-pourriel (LCAP) est entrée en vigueur le 1er juillet 2014. Elle protège les consommateurs et les entreprises d'ici contre les pourriels et autres menaces électroniques.

Le site de revente de billets d'événements sportifs et culturels 514-BILLETS est la propriété des compagnies 9118-9076 QUÉBEC INC. et 9310-6359 QUÉBEC INC.

Les deux entreprises ont donc accepté de débourser une somme 100 000 correspondant à 75 000 $ sous la forme d'un bon de réduction de 10 $ offerts à 7500 clients et la somme de 25 000 $ versée au receveur général du Canada.

«L'enquête sur 514-BILLETS concernait les messages texte, ce qui constitue une première depuis l'entrée en vigueur de la Loi canadienne anti-pourriel», a souligné un porte-parole du CRTC, Steven Harroun.