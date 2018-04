Braquage à domicile à Laval: un deuxième suspect est arrêté à Vancouver

Agence QMI 30-04-2018 | 10h57

LAVAL - Un homme recherché pour braquage à domicile survenu au début du mois de mars, à Laval, a été arrêté à Vancouver.

Mitchell Barton, 27 ans, a été rapatrié au Québec dans la nuit du 26 avril et a comparu plus tard dans la journée, sous des accusations d'introduction par effraction, agression armée et menaces de mort.

Les faits qui sont reprochés à Barton se sont produits le 4 mars, à la résidence d'un couple vivant dans le quartier Chomedey.

En compagnie de deux présumés complices, Mitchell Barton a frappé à la porte et aurait agressé l'homme qui lui a ouvert à l'aide d'un couteau.

La résidente des lieux, une femme enceinte, a également été blessée lors de l'événement, en plus d'être menacée.

Un premier suspect a été épinglé quelques jours après le crime. Peter Xirotiris fait présentement face à neuf chefs d'accusation, tout comme son présumé complice Mitchell Barton.

La police est toujours à la recherche du troisième suspect impliqué dans cette affaire.