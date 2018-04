Marche des travailleurs: le salaire minimum à 15 $/h au coeur des revendications

TVA Nouvelles 28-04-2018 | 14h26

Les participants à la traditionnelle Marche des travailleurs voulaient lancer cette année un message clair au gouvernement avant les élections: le salaire horaire minimum doit passer à 15 $.

Plusieurs centaines, voire des milliers, de travailleurs ont pris part au rassemblement qui débutait vers midi tout près du stade olympique.

Parmi leurs revendications, on demande au gouvernement une meilleure lutte contre les paradis fiscaux et des mesures pour la conciliation travail-famille-études.

Mais c'est la question du salaire minimum à 15 $/h qui était mis de l'avant par les organisateurs. Le 1er mai, le salaire horaire minimum passera de 11,25 $ à 12 $. Près de 220 000 Québécois travaillent au salaire minimum.

«C'est insuffisant pour nous, lance le président de la Confédération des syndicats nationaux (CSN), Jacques Létourneau. L'Ontario va passer à 15$/h bien avant nous, l'Alberta aussi. C'est vrai que le taux de chômage est bas, mais il y a beaucoup de précarité et il y a encore beaucoup de pauvreté chez les travailleurs qui doivent faire deux ou trois jobs».

Pour un travailleur rencontré sur place par TVA Nouvelles, «une vie décente, ça exige 15$/h, et peut-être même plus, comme salaire minimum. Il y a d'autres provinces qui l'ont compris.»

Les syndicats et organismes derrière la marche voulaient aussi lancer des messages, à quelques mois du déclenchement d'élections générales.

«On passe un message clair sur le plan politique : il faut améliorer les conditions de travail des gens, modifier la loi des Normes du travail avant les prochaines élections et réinvestir massivement en santé et dans les services sociaux, dit M. Létourneau. En éducation aussi, où la surcharge de travail fait craquer les réseaux publics. C'est le message qu'on veut faire passer aujourd'hui, au gouvernement, mais aussi à l'ensemble des partis qui vont avoir la prétention de former le prochain gouvernement le 1er octobre prochain.»

Comme le veut la tradition, la marche a été ouverte par des travailleurs présentement en conflit de travail. Cette année, ce sont les syndiqués de l'usine ABI de Bécancour, en lock-out depuis le 11 janvier dernier, qui ont pris le devant du cortège.