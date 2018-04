Une envolée de ballons à la mémoire de Rosalie Gagnon

Dominique Lelièvre 28-04-2018 | 08h18

Les résidents convergent en masse, samedi, au parc de la Terrasse-du-Bon-Air, à Charlesbourg où une envolée citoyenne est organisée pour rendre hommage à Rosalie Gagnon, retrouvée morte dans un bac à ordures.

Il s'agit de l'endroit où une poussette a été retrouvée le 18 avril au matin, déclenchant une opération d'envergure pour retrouver la petite Rosalie, 2 ans, et sa mère, qui s'est soldée par la triste découverte du corps de l'enfant.

Malgré la grisaille, plus d'une centaine de résidents étaient sur place à l'ouverture du site, à 11 h, dans l'attente de l'envolée des ballons prévue trente minutes plus tard. Les participants sont invités à écrire des messages de sympathie sur des cartons qui seront ensuite compilés et remis aux membres de la famille endeuillée.

Plus de 1000 personnes ont montré de l'intérêt pour l'événement sur Facebook.

En plus de cet hommage rendu par des citoyens, des funérailles auront lieu le 5 mai prochain, grâce à l'intervention du grand-oncle de la fillette. Celui-ci est le seul membre de sa famille à s'être manifesté pour récupérer le corps de l'enfant et lui donner une sépulture.

Par ailleurs, des citoyens ont mis en ligne une pétition afin de demander que le parc de la Terrasse-du-Bon-Air soit renommé à la mémoire de Rosalie ou qu'une plaque commémorative y soit installée. Plus de 1200 personnes l'avaient déjà signée samedi matin.

Rappelons que mère de la petite, Audrey Gagnon, a été accusée vendredi matin de meurtre non prémédité et d'outrage à un cadavre. Des chefs d'accusation pour méfait, entrave au travail d'un policier et bris de probation avaient déjà été portés contre elle.

- Avec l'Agence QMI