Le niveau de plusieurs rivières toujours très haut

Dominique Lelièvre 28-04-2018 | 08h15

Le niveau des rivières est généralement à la baisse en Chaudière-Appalaches, samedi matin, mais les autorités demeurent sur le qui-vive à l'approche de nouvelles précipitations.

À Sainte-Marie, la municipalité la plus durement touchée depuis vendredi par la crue des eaux, la rivière Chaudière est toujours hors de son lit, mais la situation prend du mieux.

« Beaucoup de rues sont encore inondées, mais progressivement on commence à en rouvrir quelques-unes, a mentionné Bernard Boulanger, responsable des travaux publics. On attend que l'eau baisse pour qu'elle évacue les rues, mais on est partie sur le bon bord. »

La route 216 a notamment pu être rouverte à la circulation durant la nuit. Au total, plus d'une centaine de résidences ont été inondées dans leur sous-sol, mais aucune n'aurait subi des dommages importants, selon M. Boulanger. Une soixantaine de résidences ont dû être évacuées, mais la municipalité s'attendait à pouvoir procéder à la réintégration de la majorité des citoyens touchés, samedi.

Les averses prévues durant le week-end suscitent toutefois l'inquiétude, alors que MétéoMédia prévoit qu'il tombera entre 3 et 7 mm de pluie, samedi. On attend également de 25 à 40 mm de pluie dans la nuit de dimanche à lundi.

Par ailleurs, la Sûreté du Québec n'avait que peu de détails nouveaux à fournir, samedi, concernant la mort d'un homme de 55 ans dans le sous-sol inondé de sa maison, rue Baronet, à Sainte-Marie. La thèse criminelle a rapidement été écartée et l'enquête se concentre sur une possible cause accidentelle ou un malaise de l'individu. Le coroner aura plus de réponses à donner une fois l'autopsie pratiquée sur le corps.

Surveillance

Hydro-Météo, spécialisée dans la surveillance et la prévision des crues, affirme que plusieurs rivières restent sous haute surveillance, notamment dans les régions de la Beauce et du Bas-Saint-Laurent

«Les niveaux d'eau sont généralement à la baisse, c'est assez rapide, a souligné Pierre Corbin, directeur des opérations. Mais les niveaux ont tellement monté haut qu'il y aura encore des inondations une partie de la journée, si ce n'est pas toute la journée pour quelques endroits.»

Selon Pierre Corbin, ces inondations surviennent une ou deux semaines plus tard par rapport à la normale.

«Plusieurs cours d'eau ne sont pas en débordement, mais sont très hauts. Il y aura d'autres précipitations durant les prochaines 72 heures. Il faudra voir qui sera le plus touché.»

Au Bas-Saint-Laurent, les rivières Kamouraska, Ouelle et des Trois Pistoles sont sous surveillance. Dans la région de Québec, il y a eu inondation mineure pour les rivières Nelson et Saint-Charles. Dans Lanaudière, la rivière L'Assomption est également sous surveillance.

- Avec l'Agence QMI