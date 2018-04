Commis dans un dépanneur, elle aurait volé 30 000 $ à son employeur

Maxime Deland 27-04-2018 | 12h54

La jeune femme de 20 ans épinglé en février à Magog pour cruauté animale a de nouveau été arrêtée, jeudi, dans un tout autre dossier: elle aurait volé des dizaines de milliers de dollars à son employeur alors qu'elle travaillait comme commis dans un dépanneur.

Entre les mois d'avril et décembre 2017, Bianca Lizotte aurait volé pas moins de 30 000 $ au dépanneur où elle travaillait.

Selon les autorités, la jeune femme aurait non seulement dérobé de l'argent dans la caisse, mais également de la bière, des chips et autres produits.

Elle aurait également encaissé des lots de billets de loterie gagnants.

«Lorsqu'un client achetait des produits, elle enregistrait l'achat sur la caisse enregistreuse, suite au départ du client elle enregistrait le retour des marchandises et mettait l'argent dans ses poches», a indiqué le lieutenant Sylvain Guay, porte-parole de la Régie de police Memphrémagog.

Ce n'est que plusieurs mois après le début des vols que le propriétaire du dépanneur s'est rendu compte que quelque chose clochait.

Après avoir découvert le pot aux roses, le commerçant a congédié Bianca Lizotte et porté plainte à la police.

Après avoir analysé des milliers de coupons de caisse, les autorités ont été en mesure d'identifier la jeune femme comme étant l'auteure présumée de ces vols.

Elle a été arrêtée et fait présentement face à des accusations de vol de plus de 5000 $ et de fraude de plus de 5000 $.

Malheureusement pour le propriétaire, il n'a pu récupérer un seul dollar des vols dont il a été victime.

Ce n'est pas la première fois que Bianca Lizotte défraie la manchette. En février dernier, elle a été arrêtée en compagnie de son conjoint dans un dossier de cruauté animale.

En décembre, le couple avait loué une maison sur la rue Stanley, à Magog et y avait emménagé avec ses six chiens.

La propriétaire des lieux avait eu droit à une vision d'horreur lorsqu'elle s'était rendue sur place pour y effectuer une vérification.

Elle avait trouvé la maison en piteux état: des excréments et de l'urine jonchaient les planchers et un congélateur laissé sur place contenait les cadavres de deux chiens pitbulls très amaigris.

Dans cette affaire, Bianca Lizotte et son conjoint, William Heath, ont été accusés d'avoir «volontairement négligé ou omis de fournir à leurs animaux les aliments, l'eau, l'abri et les soins convenables et suffisants».