Le BEI enquête à Laval

Agence QMI 27-04-2018 | 08h54

LAVAL | Le Bureau des enquêtes indépendantes (BEI) a ouvert une enquête à la suite d'une course poursuite, survenue dans la nuit de jeudi et vendredi, qui a fait un blessé.

Tout a débuté un peu après 3 h, a expliqué Geneviève Villemure, porte-parole du Service de police de Laval. Les policiers ont été appelés concernant des bruits de détonations à proximité du bar Crazy Moon, situé sur le boulevard des Laurentides, près de la rue Tourangeau.

À leur arrivée, les policiers ont localisé un véhicule suspect, mais ce dernier a refusé de s'immobiliser et a pris fuite.

Pendant sa course, le véhicule suspect aurait eu un impact, au coin du boulevard Lévesque et de l'avenue J.J Joubert, mais a continué sur route. À cet endroit, les policiers ont retrouvé une femme sur le sol. Elle a été transportée à l'hôpital, mais on ne craint pas pour sa vie.

La course poursuite s'est finalement terminée sur l'autoroute 19 sud, sous le viaduc Lévesque où le conducteur, un homme a été arrêté.

Une enquête a été ouverte par le BEI, comme c'est le cas lorsqu'une «personne autre qu'un policier en service décède ou subit une blessure grave», selon la loi.