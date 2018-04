Audrey Gagnon accusée du meurtre de sa fille de 2 ans et d'outrage à un cadavre

Pierre-Paul Biron 27-04-2018 | 05h16

Audrey Gagnon, la mère de la petite Rosalie, tuée à Québec la semaine dernière, sera accusée vendredi matin de meurtre au deuxième degré et d'outrage à un cadavre.

Les deux nouvelles accusations ont été rendues publiques tôt vendredi matin, environ 45 minutes avant le retour prévu de l'accusée devant le tribunal.

Les charges de meurtre au deuxième degré et «d'outrage, indécence ou indignité envers le cadavre ou les restes de Rosalie Gagnon» s'ajoutent donc aux accusations de méfait et d'entrave au travail d'un policier qui avaient été déposées la semaine dernière. L'accusation de meurtre au deuxième degré élimine l'aspect de préméditation de l'homicide.

Selon l'acte d'accusation, le meurtre de la fillette se serait déroulé «le ou vers le 17 avril», soit mardi dernier. Le corps de l'enfant avait été retrouvé le lendemain dans une poubelle de l'avenue de Gaulle, après qu'elle et sa mère ait été porté disparues par les autorités.

Audrey Gagnon avait quant à elle été retrouvée en compagnie d'un homme dans un appartement de la rue Gaspard. Initialement rencontrée par les enquêteurs, la femme de 23 ans avait été officiellement arrêtée par le SPVQ «pour le meurtre de Rosalie».

Expulsée d'une maison d'aide

On apprenait plus tôt cette semaine qu'Audrey Gagnon et sa fille avait été expulsée de la Maison Marie-Rollet, une ressource pour femme en difficultés, dans les jours précédant le terrible drame.

Elle aurait ensuite cherché pendant quelques jours un endroit où se loger selon les informations reçues par TVA Nouvelles, mais elle aurait finalement abouti chez «un ami», endroit où elle a été retrouvée par les policiers mercredi dernier. L'homme qui l'accompagnait a quant à lui été relaché sans qu'aucune accusation ne soit porté contre lui.

Les policiers du SPVQ ont précisé qu'une seule suspecte est considérée dans ce dossier.