«Il faut desservir les migrants correctement»

Agence QMI 25-04-2018 | 12h17

La responsable de l'hébergement des migrants dans la région de Montréal ne cache pas son inquiétude face au bien-être des demandeurs d'asile et estime qu'il ne faut surtout pas les laisser tomber une fois qu'ils se seront logés de façon permanente.

En entrevue mercredi matin, à LCN, Francine Dupuis, PDG adjointe au CIUSSS Centre-Ouest-de-l'Île-de-Montréal, a déclaré que la mission ne devait pas se limiter uniquement à les recevoir. Il fallait surtout les «desservir correctement».

«Moi, ce qui m'inquiète plus en ce moment, étant donné que le niveau de migrants est de plus en plus élevé de façon générale, nous ne sommes pas uniquement responsables de l'hébergement temporaire, on est aussi responsable du suivi clinique de ces gens-là. On parle de suivis de santé physique, services psychosociaux, santé mentale. Ces gens-là ne partiront pas demain matin. On a à faire un suivi avec cette clientèle pendant un, deux et trois ans parfois», a indiqué Mme Dupuis au Québec Matin.

«Évidemment, ça prend du monde pour faire ça et ça prend des services de qualité. Ce n'est pas juste de les recevoir, mais aussi de continuer de les desservir de façon correcte», a -t-elle ajouté.

Évoquant la capacité d'accueil des centres d'hébergement, Mme Dupuis a affirmé que la situation est régulière depuis une semaine avec une occupation qui oscille entre 70 % et 75 %.

«On espère respecter la norme de 85 % pour se garder une marge de manoeuvre en cas de pic», a conclu Francine Dupuis.