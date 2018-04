Pas d'identification formelle avant quelques jours

Agence QMI 24-04-2018 | 16h10

TORONTO - Le coroner en chef de l'Ontario, Dirk Huyer, ne croit pas qu'il sera en mesure de dévoiler officiellement l'identité des victimes de l'attaque au véhicule-bélier qui a fait 10 morts et au moins 15 blessés à Toronto lundi avant au moins quelques jours.

M. Huyer a expliqué, en conférence de presse mardi, que son organisation a beaucoup de travail devant elle pour identifier les victimes.

«Identifier les victimes est notre principale priorité [...] Nous devons faire attention à être précis et ça prend du temps», a expliqué le coroner en chef. Rappelons qu'il y a quelques semaines, une victime de la tragédie d'Humboldt avait été identifiée par erreur.

«La plupart du temps, les gens ont des papiers d'identification sur eux, ce qui accélère le processus. Nous pouvons contacter la famille et informer que nous croyons que leur proche est décédé, afin de leur demander d'identifier le corps», a détaillé M. Huyer.

Ce dernier a toutefois précisé que le processus ne s'arrête pas là et qu'une «méthode scientifique» doit ensuite être appliquée, même si un proche identifie un corps.

Dans d'autres cas, les médecins légistes doivent se tourner vers d'autres méthodes, comme l'analyse dentaire, les empreintes digitales ou l'ADN, afin d'identifier une victime.

Les victimes, toutes adultes, sont âgées dans la mi-vingtaine pour les plus jeunes et jusqu'à plus de 80 ans pour les plus âgées, ont fait savoir les autorités.