Voici tout ce que l'on sait sur le tueur de Toronto, Alek Minassian

JournaldeMontreal.com 24-04-2018 | 11h03

Un homme de 25 ans, Alek Minassian, a été arrêté par la police de Toronto lundi après avoir provoqué la mort de dix personnes et fait quinze blessés.

Le présumé auteur de l'attaque au camion-bélier fait face à dix chefs d'accusation de meurtre au premier degré et à 13 accusations de tentative de meurtre.

Voici tout ce qu'on sait sur le tueur présumé de Toronto:

- Selon sa page LinkedIn, Minassian avait terminé des études en informatique au Collège Seneca à Toronto la semaine dernière.

- Alek Minassian habite à Richmond Hill, une banlieue de Toronto.

- Au moment de son arrestation, Minassian aurait pointé en direction des policiers un objet semblable à un téléphone en faisant croire qu'il s'agissait d'une arme. Alec Minassian n'était toutefois pas armé au moment des évènements.

Un message Facebook confus

- Quelques minutes avant la tragédie, Alek Minassian a publié sur sa page Facebook un message troublant et confus, qui fait notamment l'apologie d'Elliot Rodger, l'auteur de la tuerie de Santa Barbara survenue le 23 mai 2014, en Californie.

«Private (Recruit) Minassian Infantry 00010, wishing to speak to Sgt 4chan please. C23249161. The Incel has already begun! We will overthrow all the Chads and Stacys! All hail the Supreme Gentleman Elliot Rodger!»

Que peut-on en comprendre?

Comme le message semble s'adresser à des gens qui comprennent déjà les codes et les références d'internet, il est difficile de bien comprendre ce que Minassian a voulu dire, s'il s'avère que c'est bien lui qui l'a écrit.

Voici toutefois quelques éléments qui pourraient aider à la compréhension du message

- Private (Recruit) Minassian Infantry 00010: Minassian semble se décrire comme un «soldat d'infanterie», ce qui peut laisser croire que son attaque était planifiée.

- 4chan: l'auteur du message fait référence à 4chan, un site de type «forum» où n'importe qui peut publier pratiquement n'importe quoi, sous forme de commentaire ou d'image. Le site est divisé en catégories, allant de sujets très accessibles comme les animaux, les jeux vidéo ou le bricolage à des sous-catégories plutôt sombres, où sont échangées des images particulièrement scabreuses.

- Incel: «Involuntarily celibate» ou «célibataire involontaire», un terme qui, selon le Urban dictionnary, réfère à un individu, souvent un homme, frustré, qui «blâmerait le reste de l'humanité pour sa virginité» et qui passerait beaucoup de temps sur des forums en ligne avec d'autres «incels». Sur les réseaux sociaux, il aurait fait allusion à son «célibat involontaire», qui serait apparemment causé par le fait que des femmes ont déjà rejeté ses avances.

Chads et Stacys: toujours selon le Urban dictionnary, les internautes définissent par ces termes des hommes ou des femmes, souvent attirants physiquement ou «cool», qui sont en couple. Dans son message, Minassian dit qu'il compte tous les «renverser».

Elliot Rodger: l'auteur de la tuerie de Santa Barbara survenue le 23 mai 2014, en Californie. Alors âgé de 22 ans, il avait tué six personnes et blessé 14 autres avant de s'enlever la vie à Isla Vista, dans le comté californien de Santa Barbara. Il avait notamment utilisé sa propre voiture dans l'attaque et était motivé par sa haine des femmes.

Un étudiant «bizarre» et «maladroit»

- Il s'est impliqué dans plusieurs projets au sein du Centre for Development of Open Technology (CDOT), un groupe d'étudiants de Seneca qui se concentre sur la production de logiciels libres d'accès.

- Minassian a développé une application mobile, Toronto Green Parking Advisor, qui permet de trouver un stationnement rapidement dans la ville de Toronto.

- Un camarade de classe de Minassian au College Seneca, qui souhaite rester anonyme, a déclaré à BuzzFeed News que le suspect «était une personne bizarre et maladroite, mais extrêmement intelligente».

- Un collègue de classe ayant travaillé sur un projet avec Minassian a semblé étonné de constater que l'accusé puisse être capable de louer et de piloter un véhicule. En entrevue au Globe and Mail, il a indiqué que lorsqu'il a rencontré M. Minassian, non seulement ce dernier ne conduisait pas, mais il ne savait pas comment fonctionne un volant.

- Selon le Globe and Mail, il était un «étudiant socialement maladroit qui parlait rarement, qui fonctionnait à peine et qui avait de la difficulté à contrôler ses tics.»

- Toujours selon ce que rapporte le quotidien torontois, Alek Minassian a été décrit comme «un homme sans affiliation religieuse ou politique connue, sans opinion tranchée sur un quelconque sujet, ni penchant pour la violence.»

- Une camarade de classe du primaire, jointe par BuzzFeed News, a décrit Alek Minassian comme un enfant turbulent qui frappait souvent les gens.

- Avec l'Agence QMI