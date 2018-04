Migrants : l'Ontario à la rescousse du Québec?

TVA Nouvelles avec l'AFP 20-04-2018 | 17h44

L'Ontario pourrait venir à la rescousse du Québec, qui reçoit majoritairement ces jours-ci les demandeurs d'asile qui franchissent illégalement la frontière via le chemin Roxham à St-Bernard-de-Lacolle.

Dans les faits, ce sont 40 % des demandeurs d'asile qui débarquent au Québec qui ont l'intention d'aller vivre dans la province voisine. D'ailleurs, vendredi, les ministères et agences fédérales concernés ont révélé travailler sur un plan de triage pour répartir les demandeurs d'asile, soit dans d'autres régions du Québec ou en Ontario. Des discussions sont en cours à ce sujet, mais rien n'est encore défini, a-t-on précisé.

Rencontrés par TVA Nouvelles devant le YMCA de la rue Tupper, à Westmount, une mère et ses enfants, originaires de l'Afrique du Sud, sont arrivés illégalement au Québec il y a dix jours et souhaiteraient déménager éventuellement en Ontario parce qu'ils ne parlent pas français et croient que leur intégration serait plus facile.

Les autorités fédérales ont par ailleurs rendu publiques aujourd'hui les données à jour sur les migrants qui sont entrés illégalement au Québec. Leur nombre s'élève à 5609. Ils proviennent principalement ces jours-ci du Nigéria, de la Colombie, du Pakistan et d'Haïti.

Les autorités fédérales qui ont fait le point dans le cadre d'une conférence téléphonique à Ottawa plus tôt dans la journée n'ont pas voulu s'avancer sur le genre d'été qui nous attend à la frontière. Ce qu'on sait, c'est que l'Agence des services frontaliers a déployé 800 employés au Québec pour gérer cette situation.

Des prévisions à la hausse

Le nombre de demandeurs d'asile en provenance des États-Unis et entrant à pied au Canada en franchissant la frontière entre des points officiels est en forte hausse depuis le début de l'année et des responsables ont dit s'attendre vendredi à ce qu'il augmente encore.

Plus de 6 300 demandeurs d'asile ont franchi la frontière de cette façon entre le début de l'année et la mi-avril, la majorité au Québec, mais aussi au Manitoba et en Colombie-Britannique, soit plus du double par rapport à la même période l'an dernier, ont indiqué des responsables lors d'un point de presse technique.

L'an dernier, plus de 21 000 migrants clandestins avaient été interceptés par la police fédérale et autorisés à présenter une demande d'asile. Plus de 90 % d'entre eux étaient arrivés au Canada en passant par le chemin Roxham à St-Bernard-de-Lacolle.

«Nous avons en ce moment environ de 75 à 80 personnes par jour traversant la frontière» à cet endroit, a indiqué un responsable.

«C'est possible que nous ayons encore plus de gens» cette année à mesure que le froid cède le pas à des températures plus printanières.

L'afflux de demandeurs d'asile en situation irrégulière au Canada a coïncidé en 2016 avec l'élection de Donald Trump à la présidence des États-Unis et sa promesse d'expulser plus de 11 millions de sans-papiers.

L'annonce de la suppression par les États-Unis des statuts spéciaux dont bénéficient 60 000 Haïtiens (en juillet 2019) et 200 000 Salvadoriens (septembre 2019) fait craindre l'arrivée massive de migrants au Canada.

Des statistiques préliminaires montrent que le statut de réfugié a été refusé à plus de 90 % des Haïtiens arrivés au Canada depuis un peu plus d'un an, et à plus de la moitié des Pakistanais et des Nigérians.

À l'inverse, la majorité des demandes d'asile faites par des clandestins en provenance de Syrie, d'Érythrée, du Soudan, de Djibouti et du Yémen ont été acceptées.