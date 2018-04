Le Canada se prépare à un afflux de demandeurs d'asile

AFP 20-04-2018 | 16h44

OTTAWA | Le nombre de demandeurs d'asile en provenance des États-Unis et entrant à pied au Canada en franchissant la frontière entre des points officiels est en forte hausse depuis le début de l'année et des responsables ont dit s'attendre vendredi à ce qu'il augmente encore.

Plus de 6300 demandeurs d'asile ont franchi la frontière de cette façon entre le début de l'année et la mi-avril, la majorité au Québec, mais aussi au Manitoba et en Colombie-Britannique, soit plus du double par rapport à la même période l'an dernier, ont indiqué des responsables lors d'un point de presse technique.

L'an dernier, plus de 21 000 migrants clandestins avaient été interceptés par la police fédérale et autorisés à présenter une demande d'asile. Plus de 90 % d'entre eux étaient arrivés au Canada en passant par une route de campagne menant vers la frontière avec le Québec dans le nord de l'État de New York.

« Nous avons en ce moment environ de 75 à 80 personnes par jour traversant la frontière » à cet endroit, a indiqué un responsable.

« C'est possible que nous ayons encore plus de gens » cette année à mesure que le froid cède le pas à des températures plus printanières.

La plupart des nouveaux demandeurs d'asile au Canada sont des Nigérians arrivés récemment aux États-Unis avec un visa de tourisme. Les autres sont surtout originaires de Colombie, du Pakistan et de Haïti.

L'afflux de demandeurs d'asile en situation irrégulière au Canada a coïncidé en 2016 avec l'élection de Donald Trump à la présidence des États-Unis et sa promesse d'expulser plus de 11 millions de sans-papiers.

L'annonce de la suppression par les États-Unis des statuts spéciaux dont bénéficient 60 000 Haïtiens (en juillet 2019) et 200 000 Salvadoriens (septembre 2019) fait craindre l'arrivée massive de migrants au Canada.

Des statistiques préliminaires montrent que le statut de réfugié a été refusé à plus de 90 % des Haïtiens arrivés au Canada depuis un peu plus d'un an, et à plus de la moitié des Pakistanais et des Nigérians.

À l'inverse, la majorité des demandes d'asile faites par des clandestins en provenance de Syrie, d'Érythrée, du Soudan, de Djibouti et du Yémen ont été acceptées.