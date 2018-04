Pension alimentaire: voici tout ce qu'on ne vous a pas dit sur le jugement historique

TVA Nouvelles 19-04-2018 | 20h24

Chaque page du jugement historique ordonné par l'honorable Carole Hallée, juge à la Chambre de la famille, le 5 avril dernier, révèle un peu du mode de vie extraordinaire de ces millionnaires.

Train de vie «pharaonique» pour madame, mauvaise foi pour monsieur, c'est ce qu'on constate dans les 56 pages du jugement rendu en faveur de la mère de deux enfants qui reçoit maintenant la plus grosse pension alimentaire de l'histoire du Québec.

Mégavente de 150 millions d'euros

La fortune du couple, marié en 2004, a explosé lorsque l'homme d'affaires a vendu un centre commercial qu'il possédait en France, une transaction évaluée à 150 millions d'euros.

Cette vente s'est faite peu après que l'homme eut fait un arrêt cardiaque. Informé qu'il ne lui restait que 5 ans à vivre, le père aurait décidé de vendre le centre commercial pour passer plus de temps avec sa femme et ses enfants, pour ce qu'il croyait être «ses dernières années».

Le défendeur, la demanderesse et leurs deux enfants sont alors déménagés à Lasne, en Belgique, pour se mettre à l'abri de l'impôt.

C'est à la suite de cette mégavente que le train de vie du couple a changé drastiquement. Payée 1,5 million d'euros en 2005, leur résidence belge cossue était évaluée à 10 millions d'euros en 2015 après y avoir fait de nombreux travaux.

Cuisine de restauration comprenant six frigos, deux buanderies avec des machines industrielles, un ascenseur, dix employés à leur service; rien n'était trop beau pour les millionnaires.

«Une fleuriste venait tous les lundis mettre 200 roses par vase, disposées dans 15 vases à travers la propriété. Le fleuriste repassait tous les deux ou trois jours pour changer l'eau des roses. Il s'occupait également d'une centaine d'orchidées qui garnissaient la résidence», peut-on lire dans le jugement.

De nombreux voyages

Chaque année, de 2005 à 2012, la famille se rendait à Dubaï où elle restait de deux à trois mois.

Mais ces voyages, organisés autour de l'horaire de travail de l'homme, étaient une occasion en or pour la femme de dépenser.

Selon son ex-conjoint, elle dépensait lors de ces séjours, au point de revenir chaque année avec 20 valises supplémentaires de vêtements, chaussures, bijoux pour elle et les enfants

«Il déclare même que les gains qu'il faisait, comme courtier à la bourse lorsqu'il était à Dubaï, excédaient les dépenses de la famille, dépenses qu'il qualifie de pharaoniques», a-t-on écrit dans le jugement.

Pour son travail et pour le plaisir, le défendeur a effectué de nombreux voyages dans les dernières années. Entre 2016 et 2017, il a été à l'extérieur du pays 58 % du temps; il a fait 3 voyages en République dominicaine, 2 en Espagne, 4 en France, 5 en Belgique, 1 à Dubaï, 1 en Floride et il est allé en Arabie saoudite.

Pendant ce temps, la mère et ses enfants n'ont fait qu'un seul voyage à Miami en 2016. La famille était habituée à un tout autre train de vie, selon elle.

Folie dépensière

Alors qu'elle souhaitait recevoir une pension alimentaire de 150 000 $ par mois, sans compter celle pour ses enfants, la demanderesse s'est vue octroyer par le Tribunal un montant mensuel de «seulement» 75 000$.

Selon elle, le couple et les enfants se payaient ce qu'il y avait de mieux grâce à son mari qui a toujours assumé toutes les dépenses de la famille sans qu'elle n'y ait jamais contribué.

Lors des procédures judiciaires, le père de famille a déclaré avoir été amplement généreux avec son ex-femme, lui ayant fait don de parts d'immeubles et de placements financiers au fil des ans. Selon lui, les sommes demandées par la demanderesse sont disproportionnées et déraisonnables, et l'homme d'affaires, spécialisé dans l'immobilier, dit qu'il n'a pas la capacité de payer ces sommes.

Selon l'homme qui possède 14 entreprises, son ex-femme «avait perdu la tête» et dépensait sans compter. Pour expliquer ses dires, il a relaté son 60e anniversaire qui avait coûté 1 million d'euros. «Tout était orchestré à cette époque pour augmenter le train de vie du couple», a-t-il déclaré au Tribunal.

Le père de famille a plaidé avoir voulu arrêter sa femme dans sa folie dépensière, mais qu'il n'en a pas été capable. «S'il avait voulu mettre fin à cette hémorragie financière, le Tribunal n'a aucun doute qu'il l'aurait fait», a-t-on écrit dans le jugement, remettant en cause la bonne foi de l'homme.

Sans oublier que pour aider son fils issu d'une première relation à se partir en affaires, le père lui a acheté une Ferrari au coût de 100 000 $ US, en 2011 ou en 2012.

Mauvaise foi et contradictions

À maintes reprises dans le jugement, le Tribunal a souligné les contradictions dans le témoignage du millionnaire qui a fait plusieurs modifications à son budget pendant les procédures judiciaires.

Par exemple, il a soutenu avoir réduit ses dépenses dans la catégorie «jouets et cadeaux», passant de 30 000 $ en 2016 à 10 000 $ en 2017. Pourtant, comme le révèle la preuve, l'homme d'affaires a fait un cadeau de 30 000 euros à son adjointe en janvier 2017 pour souligner ses 25 ans de service.

Le Tribunal a également déploré le fait que le défendeur ait adopté une ligne dure non pas seulement envers son ex-femme, mais aussi envers les enfants «qui n'ont pourtant rien à voir dans ce conflit d'ordre financier».

Des frais d'avocats faramineux

En tout, au Canada et en Belgique, le défendeur et la demanderesse ont dépensé près de 12 M$ d'honoraires d'avocats à l'étape des mesures provisoires, des honoraires nullement justifiés, selon le Tribunal.

«Le Tribunal n'a pu s'empêcher de faire réaliser aux parties à la dernière journée d'audience que ces sommes auraient pu être utilisées pour régler les mesures provisoires et ainsi bénéficier aux membres de la famille», conclut-on dans le jugement historique.

À plusieurs reprises lors des procédures judiciaires, l'homme d'affaires a confié craindre d'être ruiné. Mais selon le jugement, la valeur nette du père de famille est de 53 millions de dollars canadiens...